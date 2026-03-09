Около двадцати религиозных лидеров со всей США собрались в Овальный кабинете Белый дома, чтобы провести коллективную молитву за президента Дональд Трамп и американских военнослужащих. Фрагмент встречи был опубликован Белым домом.

Пасторы окружили президента и возложили на него руки, произнеся молитву о «ниспослании силы» главе государства и защите для всех служащих вооружённых сил страны.

«Я молюсь о твоей благодати и защите для него. Я молюсь о твоей благодати и защите для наших войск и всех мужчин и женщин, служащих в наших вооружённых силах. Отец, мы просто молим, чтобы ты и дальше давал нашему президенту силу, необходимую для руководства нашей великой нацией, когда мы возвращаемся к состоянию единой нации под Богом», — говорится в молитве.

Во время молитвы участники держались друг за друга и за Трампа, который сидел за своим рабочим столом с закрытыми глазами.

Сцена привлекла дополнительное внимание на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. В тот же период США наносят удары по объектам на территории Ирана, что усиливает напряжённость в регионе.

Ранее Трамп подписал указ о создании управления по делам веры при Белом доме (White House Faith Office). Также была учреждена комиссия по вопросам религиозных свобод, задачей которой названа защита прав верующих и борьба с антихристианской предвзятостью в федеральных ведомствах.