Капитан танкера «теневого флота» признал вину в уклонении от преследования Береговой охраны США

47-летний Авандил Каландадзе, гражданин Грузии и бывший капитан танкера «теневого флота», признал себя виновным в федеральном суде Вашингтона. Ему вменяется отказ выполнять приказы Береговой охраны США во время многонедельного преследования — от Карибского моря до Северной Атлантики.

По данным следствия, с сентября по декабрь 2025 года Каландадзе командовал танкером Bella 1, который перевёз около 1,8 миллиона баррелей иранской нефти в Азию. Чтобы скрыть маршрут судна, капитан отключил систему автоматической идентификации (AIS) и замаскировал название танкера во время перегрузки нефти на другое судно.

В декабре 2025 года, когда Bella 1 следовал в направлении Венесуэлы, его перехватил сторожевой корабль Береговой охраны США Munro. Танкер проигнорировал приказ остановиться и бежал через Атлантический океан. В ходе погони Каландадзе, действуя по указанию представителя компании-оператора, неоднократно отказывался выполнять законные требования федеральных офицеров и уничтожал документы на борту. 7 января 2026 года судно было задержано и законно конфисковано.

Следствие установило, что танкер действовал в интересах структур, связанных с Корпусом стражей исламской революции — организацией, признанной в США иностранной террористической организацией.

Приговор Каландадзе будет вынесен 7 августа. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. После отбытия наказания он подлежит депортации.