Россия ударила по Киево-Печерской лавре: Успенский собор охвачен огнём, есть жертвы

Photo: Ruslan Gurzhiy/SlavicSac.com

В ночь с 14 на 15 июня Россия нанесла массированный ракетно-дроновый удар по Киеву. Пострадали практически все районы города. Погибли не менее пяти человек, около 30 получили ранения — среди них дети и беременная женщина.

Одной из главных целей атаки стала Киево-Печерская лавра — памятник из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО. По словам гендиректора лавры Максима Остапенко, Россия нанесла два прицельных удара, направленных на уничтожение Успенского собора. Один беспилотник попал в центр собора, второй — по Башне Иоанна Кушника и зданию «Мистецького арсеналу».

Площадь пожара составила 800 квадратных метров. Наместник лавры епископ Авраамий сообщил, что древние иконы и другие святыни удалось спасти — после удара была организована их эвакуация.

Особо тяжёлые последствия вызвала тактика повторных ударов. По словам главы МВД Украины Игоря Клименко, пятеро спасателей погибли в Харькове: они работали на месте первого пожара, когда по той же локации был нанесён повторный удар.

Помимо лавры, удар был нанесён по киностудии имени Довженко. В результате атаки уничтожена самая большая и старая коллекция костюмов Украины.

Российская сторона обвинила в разрушениях украинскую ПВО, однако в Центре стратегических коммуникаций Украины подчеркнули, что причиной пожаров и жертв стали именно российские ракеты и беспилотники.