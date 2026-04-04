Федеральный суд признал незаконным лишение мигрантов статуса через CBP One при администрации Трампа

В Бостоне федеральный суд постановил, что Министерство внутренней безопасности США (DHS) незаконно лишило временного легального статуса тысяч мигрантов, которые въехали в страну через приложение CBP One, созданное при администрации Байдена. Решение суда восстановило их иммиграционный статус.

Суд указал, что действия администрации Дональда Трампа по прекращению программы параллельного въезда нарушали федеральное законодательство и игнорировали уже принятые нормы Конгресса. Ранее мигранты, в том числе из постсоветских стран, воспользовавшиеся CBP One, получали временное разрешение на пребывание в США, но указом администрации Трампа их статус был отменён массово.

Решение суда также подчеркнуло, что массовые рейды пограничной службы в Калифорния нарушали предыдущие судебные распоряжения и проводились без должного правового обоснования.

Юристы истцов отметили, что восстановление статуса важно для защиты прав мигрантов, а также предотвращает дополнительные нарушения закона при обработке иммиграционных дел.

Это решение стало очередным сигналом о том, что действия администрации Трампа в области иммиграционной политики, особенно в отношении программ, созданных при администрации Байдена, могут быть признаны судом незаконными.

Ранее российские беженцы подали в суд на администрацию Трампа, требуя улучшения условий содержания в иммиграционных центрах. Находясь в задержании некоторые беженцы объявили голодовку.