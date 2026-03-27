Часть депортированных из США украинцев после возвращения направляют в ТЦК

Из 45 украинских мужчин, депортированных из Соединённых Штатов, 24 человека были направлены в территориальные центры комплектования (ТЦК), поскольку находились в розыске по вопросам воинского учёта. Об этом сообщает телеканал CNN.

По данным журналистов, один из депортированных мужчин рассказал, что почти сразу после пересечения украинской границы его направили в учебный центр. Там он провёл 51 день, затем ещё несколько недель проходил подготовку как оператор беспилотных летательных аппаратов. Сейчас он участвует в боевых действиях на линии фронта под позывным «Америка».

По словам мужчины, ещё во время полёта в Украину он понимал, что его может ожидать мобилизация, однако надеялся, что ему позволят хотя бы ненадолго вернуться домой и увидеть родных. Однако события развивались быстрее, чем он ожидал — домой он так и не попал и до сих пор не видел родителей.

Он также сообщил, что среди депортированных были мужчины с детьми, а также человек, который прожил в США около 20 лет и почти не владеет украинским языком.

Стоит отметить, что во время второго президентского срока Дональд Трамп власти США ужесточили меры в сфере иммиграционной политики и начали масштабную кампанию депортаций.

При этом администрация США заявляет, что основной целью являются лица, совершившие тяжкие преступления. Однако, по данным журналистов, среди задержанных оказались также люди с незначительными правонарушениями или вовсе без судимостей.

Журналисты подчёркивают, что для украинских мужчин депортация может привести к риску немедленного направления в военные структуры после возвращения в страну.

В Государственная пограничная служба Украины сообщили CNN, что из 45 депортированных мужчин 24 находились в розыске по вопросам мобилизации. После возвращения их передали сотрудникам полиции, которые доставили их в территориальные центры комплектования.

Также приводится история другого мужчины, находившегося на том же депортационном рейсе. По его словам, представители ТЦК забрали всех, кто числился в розыске. После прохождения военно-врачебной комиссии его признали годным к службе. В настоящее время он, по его утверждению, скрывается в Киеве.

Он рассказал, что его семья фактически также была вынуждена покинуть США, поскольку его супруга не могла работать с маленьким ребёнком.

По информации журналистов, мужчина въехал в США по гуманитарной программе Объединение ради Украины (Uniting for Ukraine, U4U), запущенной при администрации Джо Байден. Позднее он был задержан сотрудниками Иммиграционная и таможенная полиция США по обвинениям в сексуальных преступлениях.

Сообщается, что все обвинения против него были сняты незадолго до депортации. Фотография мужчины в наручниках, окружённого сотрудниками полиции в масках, ранее была опубликована на официальной странице ведомства в социальных сетях.

В начале этого года Департамент безопасности США опубликовал список самых опасных преступников из стран СНГ и бывших советских республик, в который вошли десятки выходцев из России, Беларуси, Украины и Армении. По подсчетам “Славянского Сакраменто” в первой половине 2025 года из США ICE депортировало свыше ста украинских беженцев.