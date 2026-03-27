СМИ: Пентагон рассматривает возможность перенаправления оружия с Украины на Ближний Восток

Пентагон рассматривает возможность перенаправления вооружений, изначально предназначенных для Украины, на Ближний Восток. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на три осведомлённых источника.

По данным издания, обсуждение связано с растущими потребностями США и их союзников на Ближнем Востоке на фоне обострения ситуации в регионе. В частности, речь может идти о системах противовоздушной обороны, включая ракеты-перехватчики, которые ранее планировалось передать Украине.

Источники отмечают, что окончательное решение пока не принято, однако сам факт обсуждения свидетельствует о возможном пересмотре приоритетов в распределении военной помощи.

На фоне продолжающегося конфликта в Украине возможное сокращение поставок вооружений может повлиять на обороноспособность страны и дальнейший ход боевых действий. В то же время официальные представители Пентагона публично не комментировали детали обсуждений.