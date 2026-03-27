США запускают новый проект на $25 млн для возвращения украинских детей

Министерство иностранных дел США объявило о запуске новой программы помощи на $25 миллионов, направленной на возвращение и реабилитацию украинских детей, насильно перемещённых на территории, контролируемые Россией.

Как отмечается, финансирование будет использовано для двух ключевых целей: выявление и отслеживание детей, находящихся вдали от своих семей, а также обеспечение возвращённых детей поддержкой и уходом, необходимыми для восстановления и адаптации.

Программа реализуется в координации с Конгрессом США и направлена на работу с надёжными партнёрами и украинскими властями. В частности, помощь будет предоставлена детям, которые оказались в трудной ситуации в результате насильственного перемещения или удержания вдали от родных и сообществ.

Администрация президента Трампа подчёркивает, что программа является частью усилий по обеспечению долгосрочного мира и защиты гражданского населения Украины, включая детей, пострадавших от войны.