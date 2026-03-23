Репортаж з України: Джуліан До, асоційований репортер SlavicSac

Велична зала Національний університет «Львівська політехніка» (ЛПНУ), який нині відзначає своє 210-річчя, створює вражаючий контраст: архітектура Західної України XIX століття поєднується з прагненням XXI століття, що віддзеркалює мантру Кремнієвої долини — «рухайся швидко і ламай застаріле»: час має вирішальне значення. Висока швидкість дій необхідна, щоб демонтувати застарілі системи та швидко впроваджувати нові за допомогою передових технологій.

Delegates gather in the grand hall of Lviv Polytechnic National University for the S3RoU Conference, discussing ideas for rebuilding Ukraine safely, sustainably, and swiftly. Copyright © 2026 Julian Do. All Rights Reserved. Courtesy of SlavicSac

Це повністю відповідає духу щойно завершеної конференції S3RoU (Safe, Sustainable, and Swift Reconstruction of Ukraine) Conference (Безпечна, стійка та швидка відбудова України), що відбулася 19–20 березня у ЛПНУ. Учасники — науковці, дослідники та урядовці — обговорювали інновації та підходи до подрібнення і переробки бетонних відходів, утворених унаслідок війни, на нові, стійкі будівельні матеріали. Ці «силіконери» прагнуть не лише відбудовувати, а й вивести Україну на передовий технологічний рівень, використовуючи високотехнологічне адитивне виробництво для створення «кругової економіки».

Навіть коли щоденна загальнонаціональна хвилина мовчання о 9:00 ранку огортає місто, вшановуючи загиблих і на мить приглушуючи віддалений ритм сирен повітряної тривоги та перебоїв з електропостачанням, цей дух «ми можемо» зміцнюється появою особливих відносин між Львовом і Каліфорнією — нині четвертою за величиною економікою світу.

Руїни вторгнення — нове життя

Близько 100 делегатів — як особисто, так і через дистанційні підключення — взяли участь у конференції S3RoU. Цей захід, підтриманий програмою міжнародного розвитку Великої Британії та провідними університетами, такими як Оксфордський, Лідський і Шеффілдський, а також дослідницькими інститутами ACI, ISCOWA, та RILEM, перетворив Львівську політехніку на практичну лабораторію.

Місія полягає у відвертому аналізі «кругової економіки» війни — жорстокої реальності перетворення руїн після вторгнення на фундамент «зеленого» майбутнього.

«Для України цей проєкт — новий рівень у сфері управління відходами», — зазначив координатор проєкту доктор Олексій Гуняк, демонструючи зразки перероблених матеріалів. «Він дозволяє не лише ефективно відбудовувати зруйновані об’єкти, а й робити це безпечніше та екологічніше… перетворюючи руйнування на надію та інновації».

Професор Тарас Марків (ЛПНУ) наголосив, що підтримка Заходу є критично важливою. За його словами, сучасні технології дають змогу глибше досліджувати будівельні матеріали, що сприяє більш точним і ефективним рішенням для відновлення України.

Доктор Мауріціо Гуаданьїні з Університету Шеффілда, який брав участь онлайн, зазначив, що проведення конференції у Львові було «безцінним» для переходу від теоретичних цілей до практичного впровадження принципів кругового будівництва.

Лев зі Львова обіймає Ведмедя з Каліфорнії

Це бачення отримало додатковий імпульс завдяки події, що відбулася за тисячі кілометрів — у Мюнхені. 14 лютого 2026 року губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом провів зустріч із заступником голови Львівської обласної адміністрації Олександром Кулепіним і підписав історичний меморандум про взаєморозуміння.

У своїй заяві Ньюсом зазначив: «Сьогоднішнє партнерство між Каліфорнією та Львовом демонструє роль Каліфорнії та її компаній у відбудові та зміцненні стійкості України — у сфері охорони здоров’я, енергетики, сільського господарства, оборони, інфраструктури, а також цифрових і новітніх технологій».

The classical facade of Lviv Polytechnic National University, celebrating 210 years (1816–2026) of academic excellence, while serving as The “Lion City’s” gateway for innovation and reconstruction of Ukraine. Copyright © 2026 Julian Do. All Rights Reserved. Courtesy of SlavicSac

У відповідь Олександр Кулепін заявив: «Це партнерство — не лише про відновлення, а й про побудову майбутнього України із використанням найсучасніших світових технологій. Поєднуючи промисловий потенціал Львова з технологічним лідерством Каліфорнії, ми створюємо міст для сталого розвитку та довгострокового економічного суверенітету».

Ньюсом також підкреслив, що попри напруження у міжнародних відносинах Каліфорнія залишається «стабільним і надійним партнером», доводячи, що розвиток і безпека ґрунтуються на демократичних цінностях.

Будуючи міст

Це більше, ніж політика — для понад 114 тисяч українців, які мешкають у Каліфорнії, це особиста справа. Завдяки Львівсько-Каліфорнійській торговельній палаті та її стратегічному плану на 2026 рік під назвою «Будуючи міст» Львів позиціонується як центр «м’якої посадки» для інновацій Кремнієвої долини. Ініціатива також має перетворити діаспору з віддалених донорів на активних учасників відбудови.

Висновок

Те, що сьогодні відбувається у Львові, — це більше, ніж можливий план відбудови України. Це приклад технологічного спротиву та перспективна модель економічного розвитку для інших регіонів світу, що пережили війни чи катастрофи. «Зелене відновлення» розглядається як найбільш стійкий шлях до національного суверенітету.

Про автора: Джуліан Тревіс До, який працює в окрузі Оріндж, штат Каліфорнія, є асоційованим репортером SlavicSac і співдиректором American Community Media. Його досвід поєднує цифрові медіа та міжнародну торгівлю. Завдяки кар’єрі в електронному виробництві та інвестиціях він надає аналітику щодо розвитку мультикультурних спільнот США та торговельних зв’язків між Каліфорнією й українською діаспорою.