Количество украинских беженцев в Калифорнии стремительно растет

В связи с началом российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года, многие жители страны покинули свои дома в поисках убежища в других государствах, в том числе у США.

Около 3,7 миллиона человек стали вынужденными переселенцами, а более 6,3 миллиона человек перебрались в соседние с Украиной страны, включая Польшу, Венгрию, Молдову. Польша приняла наибольшее количество украинских беженцев – почти 60% от их общего числа. По оценкам ООН, в 2024 году 14,6 миллиона человек в Украине будут нуждаться в гуманитарной помощи.

По оценкам Отдела народонаселения ООН на середину 2020 года, в США проживает второе по численности украинское население в мире (за пределами Украины), первое место остается у России.

А самыми популярными городами, в которых чаще всего селятся выходцы из Украины, являются Нью-Йорк, Чикаго, Сиэтл, Сакраменто, Лос-Анджелес.

Немного истории

На данный момент принято считать, что было четыре наиболее мощных миграционных волн из Украины в США. Первая волна началась еще в Российской империи в 1890 году, продлилась до Первой мировой войны и имела массовый характер. В нее вошли преимущественно экономические мигранты, которые прибыли в Штаты в поисках работы. Первая волна также характеризуется активным переселением в США евреев с западных границ Российской империи.

Вторая миграционная волна началась после Второй мировой войны и характеризуется в основном политической миграцией. А третья началась, по разным версиям, в конце 80-х — начале 90-х гг прошлого века и связана с распадом СССР.

Представители первых трех волн селились преимущественно в Нью-Йорке и в Чикаго.

Четвертая волна миграции украинцев началась после начала полномасштабного военного наступления России на территорию Украины, которая продолжается в данный момент. Украинцы покидают страну в поисках защиты и лучшей жизни.

В качестве места обращения за убежищем в США, как сообщает VOA, украинцы предпочитают Нью-Йорк, Иллинойс и Калифорнию. В Калифорнии в общей сложности количество украинцев выросло более, чем на 70% и составляет более 100 000 человек. Активный приток украинских мигрантов случился в последние два года и связан с войной.

В Лос-Анджелесе украинские переселенцы, как и многие другие иммигранты, открывают бизнес, пытаются “зацепиться” в Голливуде, работают чернорабочими и оказывают услуги в сфере красоты.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship