Сотрудники иммиграционной службы США начали патрулирование крупных аэропортов на фоне кризиса и длинных очередей на досмотре.

Администрация президента США Дональда Трампа направила сотрудников Иммиграционной и таможенной полиции (ICE) в крупнейшие аэропорты страны для помощи службе транспортной безопасности (TSA), которая испытывает острую нехватку персонала из-за частичного закрытия федерального правительства.

По данным американских СМИ, сотни сотрудников ICE были развернуты как минимум в 14 крупных аэропортах, включая аэропорты Нью-Йорка (JFK и LaGuardia), Ньюарка, Атланты, Лос-Анджелеса, Сан-Франциско и Чикаго. Им поручено контролировать выходные зоны, проверять документы пассажиров и помогать регулировать потоки людей.

Решение было принято на фоне резкого увеличения времени ожидания на пунктах досмотра. Очереди в некоторых аэропортах растянулись на несколько часов. Ситуация усугубилась тем, что около 61 тысячи сотрудников TSA остаются без зарплаты уже более пяти недель из-за отсутствия финансирования, а сотни работников, по сообщениям профсоюзов, уволились.

Президент Дональд Трамп подтвердил, что идея направить сотрудников ICE в аэропорты принадлежит ему. Он заявил, что эта мера поможет справиться с перегрузкой и повысить безопасность в условиях кризиса финансирования.

Однако решение вызвало критику со стороны профсоюзов и ряда политиков. Представители сотрудников TSA заявили, что агенты ICE не имеют специализированной подготовки для выполнения функций авиационной безопасности и не смогут существенно сократить очереди.

Дополнительное внимание привлек инцидент в международном аэропорту Сан-Франциско, где двое сотрудников ICE в гражданской одежде задержали женщину, путешествовавшую с ребёнком. Видео задержания распространилось в социальных сетях: очевидцы требовали от агентов предъявить служебные жетоны, однако те не ответили.

Частичное закрытие правительства продолжается с середины февраля и стало причиной серьёзных перебоев в работе служб безопасности аэропортов. Противостояние между администрацией президента и демократами в Конгрессе по вопросу финансирования Министерства внутренней безопасности остаётся нерешённым.