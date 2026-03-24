Российского киберпреступника приговорили к тюремному сроку за использование ботнета для хищения миллионов у американских компаний

Гражданин России был приговорён к тюремному заключению сроком на 24 месяца после признания вины в управлении ботнетом — сетью компьютеров, заражённых вредоносным программным обеспечением и удалённо контролируемых киберпреступниками. Эта сеть использовалась для проведения атак с применением программ-вымогателей против десятков американских корпораций. Об этом сообщили федеральный прокурор США Джером Ф. Горгон-младший и специальный агент ФБР в Детройте Дженнифер Раньян.

40-летний Илья Ангелов из города Тольятти (Россия) был приговорён судьёй федерального окружного суда США Нэнси Эдмундс. Помимо тюремного срока, суд назначил Ангелову штраф в размере 100 тысяч долларов, а также постановил взыскать с него 1,6 миллиона долларов.

Согласно материалам суда, в период с 2017 по 2021 год Ангелов, использовавший в интернете псевдонимы «milan» и «okart», совместно управлял базирующейся в России киберпреступной группой, обозначенной ФБР под названием Mario Kart.

Следствие установило, что группа Ангелова создала сеть заражённых компьютеров — так называемый ботнет — путём распространения вредоносных файлов через спам-рассылки по электронной почте. Затем доступ к заражённым компьютерам («ботам») продавался другим преступным группировкам. Эти группы, как правило, использовали полученный доступ для атак с применением программ-вымогателей: они блокировали доступ к компьютерным сетям жертв и требовали выкуп, чаще всего в криптовалюте, за восстановление доступа.

ФБР установило, что более 70 американских компаний были заражены программами-вымогателями одной из групп, связанной с сетью Ангелова. В результате таких атак злоумышленники получили свыше 14 миллионов долларов выкупа. Ещё одна группа, распространявшая программы-вымогатели, заплатила группе Ангелова более одного миллиона долларов за доступ к ботнету Mario Kart.

«Иностранные киберпреступники, подобные этому обвиняемому, нацеливаются на американских граждан и компании. Их методы становятся всё более изощрёнными, но их цель остаётся прежней — обмануть и нанести вред. Мы благодарны ФБР и нашим партнёрам за их постоянную бдительность», — заявил федеральный прокурор США Джером Ф. Горгон-младший.