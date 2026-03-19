7 января Министерство здравоохранения и социальных служб США совместно с Министерством сельского хозяйства (USDA) представили новую пищевую пирамиду в рамках «Диетических рекомендаций для американцев на 2025–2030 годы».

Новая пищевая пирамида отличается от предыдущих федеральных рекомендаций по питанию тем, что переворачивает традиционную иерархию продуктов. Вместо того чтобы делать акцент на зерновых как на основе рациона, новая модель отдает приоритет белкам, цельным молочным продуктам, полезным жирам, фруктам и овощам, помещая при этом цельнозерновые продукты в самую нижнюю часть пирамиды. Она не рекомендует употребление рафинированных углеводов, добавленного сахара и продуктов глубокой переработки. Кроме того, она почти вдвое увеличивает рекомендуемую норму потребления белка.

На еженедельном брифинге ACoM 13 марта выступающие спикеры проанализировали новые рекомендации, уделив особое внимание вопросам питания в школьных обедах, а также традиционным этническим рационам. Они также обсудили тему продуктов ультра-переработки и заявленную Министерством здравоохранения цель по исключению вредных добавок — в частности, из состава снеков. Кроме того, участники дискуссии рассмотрели экологические последствия, связанные с увеличением потребления красного мяса и развитием промышленного животноводства.

Общий обзор новой пирамиды: многие из этих рекомендаций довольно хорошо согласуются с прежними советами

“Эта тема стала очень интересной с тех пор, как новые рекомендации были опубликованы 8 января. Давайте начнём с той самой культовой пирамиды, о которой сегодня идёт речь. Когда всё это только начиналось — примерно в 1990 году — у нас уже была пищевая пирамида. Честно говоря, она мало кому нравилась,” — сказал доктор Кристофер Гарднер, профессор медицины Медицинской школы Стэнфордского университета. “В какой-то момент это была просто «пирамида». Затем появилась система MyPyramid.gov, где рекомендации адаптировались для разных людей. А в 2011 году Мишель Обама помогла заменить этот знаковый символ на «тарелку», которую было гораздо легче понять. Половину тарелки должны занимать овощи и фрукты, на ней также должны быть цельнозерновые продукты и различные источники белка.”

“Я сам участвовал в работе текущего раунда консультативного комитета по диетическим рекомендациям. С тех пор как Мэрион Нестле (занимала должность старшего советника по вопросам политики в области питания в Министерстве здравоохранения и социальных служб США, HHS) работала над этим в своё время, была установлена практика, при которой группа из примерно 20 учёных за два года до обновления рекомендаций получает задание пересмотреть все новые доказательства и выработать рекомендации анимала должность старшего советника по вопросам политики в области питания в Министерстве здравоохранения и социальных служб США (HHS). в консультативной форме, а не в директивной. То есть в форме советов для министров здравоохранения и социальных служб и сельского хозяйства о том, как можно обновить рекомендации на основе новых научных данных,” — отметил он. “Мы передали наши рекомендации министрам как раз в тот момент, когда администрация сменилась — от Джо Байдена к Дональду Трампу. И, несколько неожиданно для нас, мы передали и Роберту Ф. Кеннеди-младшему.”

“На самом деле многие из этих рекомендаций довольно хорошо согласуются с прежними советами. Поэтому в новых диетических рекомендациях действительно есть много разумных положений,” — подчеркнул доктор Гарднер. “Однако от нынешней администрации я слышал, что они считают это радикальным поворотом. Что ничего подобного не происходило за последние 40 лет. Что это поразительный шаг по «очищению» американской продовольственной системы.”

Мы с Мэрион имели возможность присутствовать на своего рода предварительном брифинге по этому поводу. И мы подумали: ну да, в целом многие из этих рекомендаций вполне обоснованы. И, думаю, организаторы были немного разочарованы, услышав такую оценку — ведь они ожидали, что это будет воспринято как огромный переворот.

“Я считаю перевёрнутую пирамиду скорее приёмом для сенсации — способом показать, что изменения настолько радикальны, что пирамиду буквально перевернули вверх ногами. Честно говоря, сама по себе пирамида довольно трудна для интерпретации. Овощи и фрукты разбросаны по разным уровням,” — заявил он, отметив, “если прочитать весь текст рекомендаций, картина становится гораздо яснее, чем если смотреть только на саму пирамиду”.

Позвольте мне подробнее остановиться всего на двух моментах.

“Один из главных выводов нашего консультативного комитета по диетическим рекомендациям заключался в следующем: в разных областях исследований мы видим одну и ту же тенденцию — больше бобовых и меньше красного и переработанного мяса. Под бобовыми мы имеем в виду фасоль, горох и чечевицу. Американцы редко используют слово «бобовые», поэтому мы часто говорили просто: фасоль, горох и чечевица. Это был один из наших ключевых выводов, который мы представили министрам. Поэтому для нас стало своего рода ударом увидеть, что на пирамиде большой акцент сделан на верхнем левом секторе — где находится мясо,” — пояснил доктор Гарднер, говорю потом, что он видит особенного в новой пирамиде.

“И почти сразу после этого Роберт Ф. Кеннеди-младший написал в социальных сетях: «Говядина вернулась, масло вернулось, мясо вернулось». Кроме того, новые рекомендации делают упор на потребление белка при каждом приёме пищи и фактически почти удваивают установленную десятилетиями норму белка по отношению к массе тела. При этом белок никогда не считался проблемным или дефицитным нутриентом в рамках этих диетических рекомендаций. И учитывая, сколько белка активно продвигается в продуктовых магазинах, мне кажется, американцы могут подумать: «Ну что ж, наверное, всё это оправдано». Но может возникнуть ощущение, что все эти продукты с добавленным белком появились потому, что раньше мы рекомендовали лишь половину необходимого количества белка. А это на самом деле совсем не так, поэтому это беспокоит многих специалистов по здравоохранению. В новых рекомендациях, конечно, упоминаются чечевица, горох, фасоль и подобные продукты. Но одновременно там говорится и о красном мясе, и о других источниках белка. Поэтому я немного опасаюсь, что американцы решат: «Да, мне нужно есть протеиновые Pop-Tarts, пить протеиновую воду и есть мясо», — потому что именно так многие американцы представляют себе белок,” — пояснил он.

Школьные обеды

“Многие из нас аплодируют тому, насколько жёстко в новых рекомендациях критикуются добавленный сахар и ультрапереработанные продукты – в школьных обедах их слишком много. Школьные обеды — это важный вопрос, потому что, хотя многие американцы вообще не следуют диетическим рекомендациям, есть сферы, где они оказывают большое влияние. Одна из них — это федеральные программы социальной поддержки, которые обязаны следовать этим рекомендациям. Поэтому возникает вопрос: как школы будут внедрять эти новые правила? Мне нравится идея убрать из школьных обедов ультрапереработанные продукты и сахар, но меня беспокоит приоритет белка в школьных меню. И я не вижу достаточных указаний и поддержки для того, чтобы действительно убрать вредные продукты, стимулировать пищевую индустрию производить более здоровую еду и предоставить школьным столовым больше финансирования. На самом деле школы всегда были сильно ограничены именно нехваткой средств, чтобы обеспечить более здоровое питание для учеников,” — доктор Гарднер уделил этому моменту особое внимание. “Более того, финансирование было сокращено несколько месяцев назад примерно на миллиард долларов — это были средства, выделенные во время пандемии COVID-19 на программы, которые позволяли школам закупать больше местных продуктов и свежих овощей и фруктов. То есть вместо увеличения финансирования его недавно сократили.

“Как вообще можно реализовать эти новые рекомендации — три порции жирных молочных продуктов в день, приоритет белка, признание полезности цельных зёрен, но при этом размещение их в самом низу пищевой пирамиды? Как директор школьной службы питания должен взять этот совет и, имея ограниченный бюджет, улучшить качество школьных обедов для наших детей?” — она задал легитимные вопросы.

“В этих рекомендациях действительно много хороших советов, но они не такие уж радикальные. А некоторые моменты — например, акцент на белке, цельных зёрнах и трёх порциях жирных молочных продуктов в день — выглядят довольно проблематично, особенно если учесть, что большинство населения мира страдает непереносимостью лактозы,” — подытожил он.

Государство призывает потребителей просвещаться, но не обязывает производителей маркировать свою продукцию

“Я входила в консультативный комитет по диетическим рекомендациям в 1995 году. Тогда научный комитет сам формулировал исследовательские вопросы, проводил исследования, писал отчёт и разрабатывал сами рекомендации. Это был научный процесс. Сегодня научный комитет пишет лишь консультативный отчёт — он носит рекомендательный характер, а затем ведомства полностью берут процесс на себя, — сказала доктор Марион Нестле, автор многих книг, включая What to Eat Now и блог Food Politics, почетный профессор кафедры питания, исследований в области продовольствия и общественного здравоохранения Нью-Йоркского университета, также занимала должность старшего советника по вопросам политики в области питания в Министерстве здравоохранения и социальных служб США (HHS). “Один из ключевых моментов, чётко обозначенных в новых диетических рекомендациях и новой пирамиде питания, заключается в том, что цель этих документов — просвещать население, чтобы люди могли реализовывать личную ответственность за своё питание. Более того, Роберт Ф. Кеннеди-младший буквально на прошлой неделе заявил, что никаких законодательных или регуляторных мер в этой сфере приниматься не будет, поскольку это было бы проявлением «государства-няньки». Вместо этого ставка делается на информирование граждан и их личную ответственность.”

“Если акцент делается на личной ответственности, то роль государства фактически сводится к просвещению. И это очень выгодно пищевой индустрии, потому что она прекрасно знает: одного образования недостаточно, чтобы изменить пищевое поведение. Если бы этого было достаточно, то 40 лет пирамид, «тарелок» и прочих моделей уже дали бы результат — но этого не произошло,” — заявила она.

“Я была большой сторонницей первой пищевой пирамиды. В ней мясо и молочные продукты находились на вершине, а зерновые, фрукты и овощи — в основании. Она была результатом 12 лет исследований. Изучалось, обеспечивают ли предложенные порции и количество продуктов необходимые питательные вещества, и понимают ли люди, что продукты на вершине пирамиды следует употреблять в меньшем количестве. Эта модель победила множество других… На самом деле «тарелки» гораздо сложнее для восприятия, чем пирамида. Поэтому сама идея пирамиды удачна, но она не работает в перевёрнутом виде. Текущая версия, представленная в январе, сильно ориентирована на мясо — это фактически пирамида «ешьте больше мяса» и «ешьте цельножирные молочные продукты». Мясо подаётся под видом «белка», поскольку в общественном восприятии белок не обязано вводить налоги, маркировку, ограничения на рекламу или состав продуктов это эвфемизм для мяса. А цельножирные молочные продукты воспринимаются как намёк на сырое молоко. Таким образом, эти рекомендации фактически продвигают идею «настоящей еды» — что само по себе хорошо. Но при этом они также поощряют большее потребление мяса, жирных молочных продуктов, цельного и даже сырого молока,” — пояснила доктор Нестле.

“Риторика личной ответственности позволяет государству уйти от активных действий. Оно не обязано вводить налоги, маркировку, ограничения на рекламу или состав продуктов. Оно может просто сказать: «Это ваш выбор. Мы считаем, что вам следует есть меньше сахара — дальше дело за вами». При этом предполагается, что пищевая индустрия «поддержит» эти усилия. Я не думаю, что это сработает,” — подчеркнула она.

Связь потребления ультрапереработанных продуктов, образования и дохода

“Если вы человек с низким доходом и работаете на трёх работах, чтобы прокормить семью, последнее, что вам хочется делать, — это ехать за продуктами, особенно если рядом нет магазина. У вас может не быть транспорта, времени на готовку и даже кухонного оборудования. Пищевая индустрия заняла эту нишу, предлагая очень дешёвые ультрапереработанные продукты. Что это значит? – это продукты промышленного производства, которые не похожи на исходное сырьё. Вы не сможете приготовить их дома, потому что у вас нет нужного оборудования и промышленных добавок,” — рассказала она. “Эти продукты создаются с расчётом на прибыль: они долго хранятся и специально разрабатываются так, чтобы быть максимально привлекательными — если не сказать вызывающими зависимость. Их цель — чтобы вы не могли остановиться. Потому что пищевая индустрия — это не социальная и не медицинская структура. Это бизнес, задача которого — зарабатывать деньги и приносить прибыль акционерам. “льтрапереработанные продукты чрезвычайно прибыльны. Вот с чем мы имеем дело. Если вы как отдельный человек приходите в магазин и пытаетесь питаться здорово, вы фактически в одиночку противостоите всей продовольственной системе.”

Доктор Нестле обратила внимание на то, что в США наиболее здорово питаются люди с доходом и образованием. Поэтому, если менять рацион, нужно обеспечить людей достаточными средствами, чтобы они могли покупать более здоровую пищу, а также дать им соответствующее образование. И затем нужно выстроить такую продовольственную систему, которая сама по себе будет способствовать более здоровому питанию. Нельзя перекладывать эту задачу на отдельных людей, заставляя их в одиночку бороться со всей системой.

“Но это прямо противоречит интересам пищевых компаний. Скажу прямо: сокращение потребления — это очень плохо для бизнеса. Если вы хотите, чтобы люди ели меньше — особенно меньше вредных или ультрапереработанных продуктов — вы предпринимаете шаги, которые бьют по бизнесу. А бизнес этого не любит. Он будет лоббировать свои интересы,” — заявила она.

Экологические последствия увеличения потребления мяса и молочных продуктов

“Большинство людей думают, что диетические рекомендации касаются здоровья. Они разрабатываются совместно Министерством сельского хозяйства США и Министерством здравоохранения и социальных служб, так что логично предположить, что здоровье — главный приоритет, верно? Американцы испытывают серьёзный дефицит клетчатки — важнейшего макронутриента. Министерство сельского хозяйства признаёт, что 95% американцев не получают её в достаточном количестве. Можно было бы ожидать, что рекомендации сосредоточатся на решении этой очевидной проблемы, верно? Но в обоих случаях вы ошибётесь,” — сказал доктор Сайлеш Рао, основатель организации Climate Healers.

“Эти рекомендации являются примером системы «планеты А» — нашей текущей модели, которая ведёт к тому, что я называю «поликризисом»: это 26 тесно взаимосвязанных экзистенциальных угроз, включая перегрев планеты, массовое вымирание видов, эпидемии хронических заболеваний, истощение пресной воды, мировой голод и рост неравенства. Это не отдельные проблемы — это единая взаимосвязанная чрезвычайная ситуация, и диетические рекомендации только усугубляют её. Вот в чём проблема,” — предупредил Рао.

“Хотя Министерство здравоохранения участвует в разработке рекомендаций, процесс во многом определяется коммерческими интересами. У членов консультативного комитета задокументированы связи с мясной, молочной и фармацевтической индустриями. Рассматриваемые исследования финансируются индустрией, а экологическое воздействие — самый важный фактор с точки зрения будущего планеты — намеренно исключается из рассмотрения. Если 330 миллионов американцев будут следовать этим рекомендациям, экологические последствия окажутся огромными,” — предостерег он.

“Пирамида 2025 года рекомендует ежедневное потребление молочных продуктов. Производство одного галлона молока требует около 1000 галлонов воды. Но вода — лишь вершина айсберга. Производство молока требует огромных площадей для выращивания люцерны и кукурузы, которыми кормят коров. При этом 10 калорий растительной пищи превращаются всего в 1 калорию молока. Это катастрофическая неэффективность, которая воспринимается как норма —типичный пример «планеты А». Такое использование земли ведёт к вырубке лесов по всему миру. Леса, формировавшиеся тысячелетиями, накапливающие углерод, очищающие воду и служащие домом для бесчисленных видов, уничтожаются ради кормов для животных, которых американцам рекомендуют есть ежедневно.”

“Рекомендации продвигают мясо, не проводя честного сравнения с растительной пищей. С экологической точки зрения сравнение невозможно: производство говядины сопровождается выбросами около 60 фунтов парниковых газов на фунт продукта, тогда как у чечевицы — менее одного фунта. Это не просто разница — это разрыв между «планетой А» и «планетой Б». Курица считается «лучшим» вариантом, но даже она требует в 10 раз больше земли, чем растения, для получения того же количества калорий. Птицеводческие хозяйства загрязняют водоёмы, создавая «мертвые зоны» в реках и прибрежных районах.”

“Вот о чём не говорят рекомендации: человеку не нужны продукты животного происхождения для здоровья. Академия питания и диетологии ясно заявляет, что правильно спланированные веганские диеты подходят для всех этапов жизни — включая беременность, детство и занятия спортом. Комиссия Eat-Lancet, крупнейшее научное исследование в области питания и устойчивого развития, пришла к выводу, что «планетарная диета» должна быть преимущественно растительной, с минимальным или нулевым содержанием продуктов животного происхождения. Так почему же рекомендации 2025 года продвигают животные продукты и игнорируют экологическую науку? Ответ прост: следуйте за деньгами. Это и есть «планета А» — система, нацеленная на извлечение прибыли любой ценой,” — заявил Рао. “Но существует и «планета Б» — альтернативная модель, основанная на согласовании с экологическими реалиями и на принципах восстановления, а не эксплуатации.”

“Если бы американцы следовали растительным рекомендациям, таким как предложенные Комитетом врачей за ответственную медицину или «Daily Dozen» доктора Майкла Грегера, можно было бы высвободить 300 миллионов акров сельскохозяйственных земель, которые можно было бы вернуть природе — лесам, прериям, болотам. Экосистемы начали бы поглощать углерод, восстанавливать почвы, водные циклы и среду обитания для исчезающих видов. Сельское хозяйство стало бы не разрушать планету, а исцелять её. Мы могли бы сократить потребление воды на 70%, устранить использование антибиотиков в сельском хозяйстве — главную причину антибиотикорезистентности, предотвратить миллионы смертей от хронических заболеваний и ликвидировать главный дефицит питания в США — нехватку клетчатки.

Рао считает, что “решение простое: бобовые, чечевица, цельные злаки, овощи, фрукты, орехи, семена. Эти продукты дешевле, полезнее и оказывают значительно меньшее воздействие на окружающую среду. Они есть в магазинах, являются частью кухонь разных народов мира. Нам не нужны новые технологии или миллиардные инвестиции — нам нужны честные рекомендации”.

“Рекомендации 2025 года — это не честные советы по питанию. Это инструмент поддержания рынков продуктов, которые нам не нужны, которые вредят нашему здоровью и разрушают единственную планету, которая у нас есть. Перед нами стоит выбор: «планета А», ведущая к поликризису и разрушению, или «планета Б» — путь к устойчивому будущему. Диетические рекомендации — это лишь отражение этого выбора. Они могли бы направить людей к здоровью и восстановлению планеты, но вместо этого углубляют кризис. Мы находимся в точке принятия решения,” — заявил Рао.

Елена Кузнецова, Slavic Sacramento | American Community Media Services