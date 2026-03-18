Вспышка кори в Южной Каролине: эпицентром стал округ Спартанберг

Global Academy of South Carolina | Photo: Google

В округе Спартанберг (штат Южная Каролина) зафиксирована крупнейшая за последние десятилетия вспышка кори в США. Эпицентром распространения заболевания стал регион на границе с Северной Каролиной, где число заболевших к концу февраля достигло тысячи человек, большинство из которых — непривитые дети.

Одними из ключевых очагов стали учреждения славянской общины региона — церкви, магазины и школы. В частности, чартерная школа Global Academy of South Carolina названа одним из потенциальных источников распространения инфекции. Учебное заведение, расположенное недалеко от центра города Спартанберг, обслуживает около 600 учеников, многие из которых принадлежат к славянской общине и связаны с местными евангельскими церквями. В школе работают преподаватели украинского и русского языков, а её основатели — Сергей и Лилия Сорока. При этом уровень вакцинации здесь составляет всего 21%, что является одним из самых низких показателей среди государственных школ штата, пишет NY Times.

«Славянский Сакраменто» обратился к руководству школы с просьбой разъяснить ситуацию, однако на момент публикации данной заметки ответа не последовало.

О первых случаях заболевания в учебных заведениях — Global Academy и Fairforest Elementary — Департамент общественного здравоохранения Южной Каролины сообщил ещё 8 октября 2025 года. Тогда власти начали экстренные меры, включая отстранение потенциально контактировавших учеников от занятий.

К марту 2026 года ситуация резко ухудшилась: в регионе были выявлены сотни новых случаев, а общее число заболевших достигло тысячи. Сотни человек оказались на карантине, десятки — в изоляции. Случаи заражения также были зафиксированы в ряде других школ и даже в университетах, включая Clemson University и Anderson University, а также в церкви Tabernacle of Salvation Slavic Church в Спартанберге.

Tabernacle of Salvation Slavic Church — христианская церковь славянской общины в округе Спартанберг, объединяющая преимущественно выходцев из стран Восточной Европы и бывшего СССР. Богослужения в общине проходят на русском и других славянских языках. Церковь активно участвует в жизни местной диаспоры, проводит религиозные службы, образовательные и семейные мероприятия.

По данным властей, подавляющее большинство заболевших не были вакцинированы: из сотен случаев лишь единицы приходятся на привитых. В департаменте здравоохранения подчёркивают, что вакцинация остаётся наиболее эффективным способом сдерживания распространения вируса.

В рамках расследования были также выявлены общественные места, где могли произойти заражения, включая супермаркеты в городах Дункан и Инман. Жителям, которые могли подвергнуться воздействию вируса, рекомендовано внимательно следить за симптомами — высокой температурой, кашлем, насморком и сыпью — и при их появлении немедленно обращаться к врачам.

Власти продолжают мониторинг ситуации и регулярно обновляют данные о вспышке, не исключая дальнейшего роста числа заболевших.