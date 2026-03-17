Житель Аризоны, признавшийся в распятии пастора, просит смертную казнь для себя

Житель Аризоны Адам Шифе, признанный виновным в убийстве пастора Вильяма Шонеманна, попросил суд приговорить его к смертной казни. По его словам, это позволит «всем двигаться дальше в жизни».

Шонеманн был найден мертвым в своем доме в Нью-Ривере, с руками, прибитыми к стене, что напоминало распятие. Прокуратура заявила, что убийство было частью более широкого плана Шифе — убить 14 христианских лидеров по всей Аризоне.

Ранее мужчина признался в убийстве и сообщил, что специально приехал из Калифорнии в Аризону для нападений на религиозных лидеров.

Маленькая община Нью-Ривера находится в состоянии шока и напряжения из-за этого преступления. Власти продолжают расследование и готовятся к дальнейшим судебным разбирательствам.