Документальный фильм “Навальный” получил премию “Оскар”

В Лос-Анджелесе прошла 95-я церемония вручения премии Американской киноакадемии “Оскар”.

Фильм “Навальный”, снятый канадским режиссером Дэниэлом Роэром, получил премию “Оскар” в категории “Лучший документальный фильм”.

Награду вместе с режиссером получили жена, дочь и сын Алексея Навального – Юлия, Дарья и Захар. “Мой муж сидит в тюрьме, потому что говорит правду. Мой муж в тюрьме только за защиту демократии. Алексей, я мечтаю о дне, когда ты будешь свободен и когда наша страна будет свободна,” – заявила Юлия Навальная.

Режиссер Дэниэл Роэр поблагодарил семью политика и расследователей Bellingcat Христо Грозева и ФБК Марию Певчих. “Спасибо за вашу смелость. Весь мир с вами”, – сказал он.

Премьера “Навального” состоялась в январе 2022 года. Фильм рассказывает о событиях, связанных с отравлением российского политика в августе 2020 года, включая лечение и реабилитацию Навального в Германии, его попытку расследовать случившееся, а также арест политика по возвращении в Москву.

Документальная лента получила награду за лучший фильм по мнению зрителей на американском фестивале независимого кино Sundance. Позже показ фильма “Навальный” состоялся на американском телеканале CNN, британском телеканале BBC Two и стриминговом сервисе HBO Max. В феврале фильм стал лауреатом премии BAFTA – главной британской награды в области киноискусства.

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