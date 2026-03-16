Необычная для марта «летняя жара» охватит Калифорнию, Неваду и Аризону, однако температурные рекорды могут быть зафиксированы даже в таких штатах, как Арканзас и Монтана.

В районе залива Сан-Франциско также ожидается продолжительная аномальная жара, способная побить температурные рекорды для марта. Национальная метеорологическая служба США объявила предупреждение о жаре, которое будет действовать с понедельника, 16 марта, по пятницу.

По прогнозам синоптиков, температура в прибрежных районах Сан-Франциско достигнет 27–30 °C, а во внутренних районах может подняться до 35 °C. Это на 8–15 градусов выше средних значений для этого времени года.

Метеорологи называют предстоящее потепление «марафоном», поскольку жара продлится почти неделю. Причиной стал мощный антициклон, который сформировал так называемый «тепловой купол», удерживающий горячий воздух над западом США.

В отдельных городах региона, включая Сан-Франциско, Сан-Хосе и Окленд, возможны новые температурные рекорды для марта. Ожидается, что в некоторых внутренних районах температура приблизится к отметке 35 °C.

Власти предупреждают о риске тепловых заболеваний, особенно для пожилых людей, детей и тех, кто работает на открытом воздухе. Жителям рекомендуют пить больше воды, избегать длительного пребывания на солнце и по возможности находиться в прохладных помещениях.

По прогнозам синоптиков, температура начнет постепенно снижаться ближе к выходным, когда область высокого давления ослабнет и к побережью вернется более прохладный морской воздух.