Украинский документальный фильм «20 дней в Мариуполе» получил первый в истории Украины «Оскар».

Фильм режиссера Мстислава Чернова «20 дней в Мариуполе», душераздирающий рассказ от первого лица о начале полномасштабного вторжения российских войск на Украину, получил премию «Оскар» как лучший документальный фильм. Это первый «Оскар» в истории Украины.

Чернов – украинский режиссёр, военный корреспондент, видеограф, фотограф, фотожурналист, писатель, журналист Ассошиэйтед Пресс (AP) и президент Украинской ассоциации профессиональных фотографов. Материалы Чернова были опубликованы и выпущены в эфире многих СМИ по всему миру, включая CNN, BBC, New York Times, Washington Post и др. Победитель многих конкурсов. Обладатель премии Ливингстона, премии Рори Пека, премии Королевского телевизионного товарищества, премии DW «За свободу слова», премии «За свободу прессы» (Press Freedom Prize) международной некоммерческой организации «Репортёры без границ», Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.

Украинский режиссер совместно со своей командой прибыли в Мариуполь буквально за час до того, как Россия начала бомбить портовый город. Две недели спустя они были последними журналистами, работавшими на международное издание в городе, откуда они отправляли важные сообщения внешнему миру, показывая настоящий масштаб трагедии: жертвы среди гражданского населения всех возрастов, рытье братских могил, бомбардировку родильного дома.

Из видеоматериалов Чернова, собранных в Мариуполе, журналист вместе с командой Frontline создали документальную картину. Материалы периодически направлялись в редакцию из единственного места в городе, где была онлайн-связь — под лестницей у разбитого продуктового магазина. Так удалось передать 10 % отснятого материала. Остальные материалы, в частности, 30 часов видео Чернова, 15 марта команда AP вывезла с собой из Мариуполя через гуманитарный коридор.

Чернов самостоятельно озвучил документальный фильм.

Выступая в Лос-Анджелесе, в театре «Долби», режиссер призвал Россию прекратить агрессию в Украине.

«Наверное, я буду первым режиссером на этой сцене, который скажет, что мне бы хотелось никогда не снимать этот фильм. Я бы хотел, чтобы я мог променять его на то, чтобы Россия никогда не нападала на Украину», – эмоционально заявил Чернов во время церемонии получения статуэтки «Оскар». “Я желаю, чтобы все заложники, все солдаты, защищающие свою землю, все мирные жители, находящиеся в тюрьмах были освобождены».

Рассказывая о российском вторжении, Чернов столкнулся с разной реакцией на присутствие журналистской команды в Мариуполе. Некоторые благодарили их за выполнение своей работы, другие называли их проститутками.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в конце февраля, что с начала российского полномасштабного вторжения, в боях погибло 31 000 украинских солдат.

В прошлом году лучшим документальным фильмом стал «Навальный», рассказывающий о лидере российской оппозиции и расследовании его отравления, который погиб в российской колонии особого режима в прошлом месяце.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

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