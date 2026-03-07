В округе Фресно, штат Калифорния, обвиняемый в серии убийств Буфорд Кинг согласился на сделку со следствием и признал вину по делу о тройном убийстве. Об этом “Славянскому Сакраменто” удалось узнать в местном суде.

Алексей Шелест | Photo: Fresno Sheriff

33-летний житель района Скво-Вэлли признал свою причастность к убийству трёх мужчин — Донни Ли, 62 лет, Алексея Шелеста, 35 лет, и Альберто Контрераса, 51 года. По данным следствия, преступления были совершены несколько лет назад, а тела жертв были обнаружены на территории собственности подозреваемого.

Расследование началось после того, как правоохранительные органы получили информацию от знакомой Кинга, обеспокоенной его поведением. В ходе проверки детективы обнаружили человеческие останки, закопанные на участке в Скво-Вэлли.

Следователи заявили, что в одном из эпизодов обвиняемый использовал тело убитого в качестве мишени для стрельбы. Эти обстоятельства стали одним из ключевых доказательств по делу.

Кинг, ветеран армии США, служивший в Ираке, также убил 62-летнего Донни Ли из Скво-Вэлли и 51-летнего Альберто Контрераса из Висалии. Все трое мужчин были знакомы с Кингом. Следствие установило, что убийства происходили в разное время и подпадают под определение серийного убийцы, данное ФБР.

В ходе расследования полиция обнаружила на участках Кинга останки всех троих жертв, а также химические вещества, пригодные для изготовления взрывчатки. Раскопки и поиски длились несколько недель при участии сотрудников правоохранительных органов и специалистов по тяжелой технике. Результаты ДНК-анализа подтвердили личности Шелеста, Ли и Контрераса.

Буфорд Кинг, ранее служивший в армии США, был арестован в 2019 году детективами управления шерифа округа Фресно. Изначально ему были предъявлены три обвинения в убийстве, и в случае признания виновным он мог столкнуться даже с возможностью смертной казни.

После заключения соглашения со следствием суд должен определить окончательное наказание. Оглашение приговора назначено на май.

Официальные материалы расследования почти не раскрывают биографию Алексея Шелеста. Из публичных данных известно лишь, что 35-летний мужчина жил в районе Скво-Вэлли (ныне Йокутс-Вэлли) в округе Фресно, Калифорния. Он пропал 18 мая 2016 года, а спустя 11 дней был официально объявлен пропавшим без вести. Следствие установило, что Кинг был знаком с Шелестом, как и с другими жертвами.

По имени и фамилии — Aleksey Shelest (Алексей Шелест) — многие журналисты предполагают, что он мог быть выходцем из Восточной Европы, вероятно из Украины или одной из стран бывшего СССР, однако в официальных документах полиции страна его рождения не указывается. Известно лишь, что к моменту исчезновения он уже жил в сельском районе округа Фресно и был знаком с Буфордом Кингом.