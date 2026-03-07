В федеральном суде США гражданин России Евгений Птицын признал себя виновным по делу о международном заговоре, связанном с распространением программы-вымогателя Phobos. Об этом сообщила прокуратура США по округу Мэриленд.

По данным следствия, 43-летний Птицын администрировал продажу, распространение и использование вредоносной программы, которая применялась для взлома компьютерных сетей и вымогательства денег. Через сеть киберпреступников Phobos использовалась для атак более чем на 1000 государственных и частных организаций в США и других странах мира. Общая сумма выкупов превысила 39 миллионов долларов.

Птицын был экстрадирован в США из Южной Кореи в ноябре 2024 года. Он признал себя виновным по обвинению в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи.

Следствие установило, что злоумышленники распространяли программу среди так называемых «аффилиатов», которые взламывали компьютерные сети, похищали данные и шифровали файлы жертв, требуя выкуп за их восстановление. В случае отказа преступники угрожали опубликовать украденные данные.

По данным следствия, с декабря 2021 года по апрель 2024 года платежи за ключи дешифрования переводились на криптовалютные кошельки, контролируемые Птицыным. Кроме того, он получал часть средств из выкупов, выплаченных пострадавшими.

Максимальное наказание по этому делу составляет до 20 лет лишения свободы. Вынесение приговора назначено на 15 июля 2026 года.