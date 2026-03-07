Кто такой Александр Шаблыкин, убивший свою мать и трёх других женщин в штате Вашингтон?

Во вторник вечером в Гиг-Харборе (штат Вашингтон) прошёл траурный вечер, собравший друзей, соседей и общественных лидеров в память о четырёх женщинах, погибших на полуострове Кей: Зое Шаблыкиной, Джоанн Брандани, Луизе Талли и Стефани Киллилеа.

Нападавший, 32-летний Александр Шаблыкин, сын Зои, был застрелен заместителем шерифа округа Пирс на месте преступления. Трагедия произошла утром 24 февраля возле дома на берегу озера Кэтрин. Согласно следствию, все четыре женщины были зарезаны: три скончались на месте, четвёртая — в больнице. Александр Шаблыкин погиб на месте после выстрелов полицейского.

Когда на место происшествия прибыли сотрудники шерифа округа Пирс, Александр Шаблыкин был застрелен заместителем шерифа, когда приблизился к патрульной машине. На месте были обнаружены следы интенсивной борьбы: значительное количество крови на полу, дверях и стенах дома Шаблыкиной, а также нож с зазубренным лезвием через улицу от тела Александра.

Проблемы с законом

В последние годы Александр проявлял опасное поведение и не раз попадал в поле зрения полиции за нарушение правил, угрозы родственникам и отказ подчиняться закону. В 2022 году его остановили за использование телефона за рулём, и он заявил офицерам, что «не является человеком», не находится под юрисдикцией США, и законы на него не распространяются. В другом случае он спорил с полицией, оспаривая полномочия офицеров задерживать его и выписывать штрафы, утверждая, что правоохранительные органы работают на «корпорацию США».

Оккультизм в семье

Семья Шаблыкиных сообщала, что Александр проводил в доме матери странные ритуалы, которые они интерпретировали как оккультные. В апреле 2025 года Зоя обнаружила «очень странный запах», сработавший сигнализатор дыма и пропавшую кошку, что побудило её подать защитный судебный приказ. В документах суда утверждалось, что Александр угрожал матери и другим членам семьи, демонстрировал делирическое поведение и участвовал в оккультных практиках.

В частности, сообщается, что в периоды обострения он заявлял матери, что «он является Богом, и мать обязана подчиняться ему». Шаблыкин называл себя также «египетским божеством» и «одержимым демоном». В это время он жил в гараже родственников и почти не общался с окружающими, постоянно находясь в интернете.

В официальных документах отмечается, что Александр употреблял сильнодействующие препараты и испытывал галлюцинации. При осмотре дома следователи нашли предметы, указывающие на оккультные практики: необычные символы, предметы для ритуалов и следы странного запаха, ранее отмеченные членами семьи. Эти находки соответствовали поданным ранее заявлениям Зои Шаблыкиной о странных ритуалах и угрожающих действиях сына.

Болезнь Шаблыкина

Семья Зои Шаблыкиной выпустила официальное заявление, подробно описав трагические обстоятельства, приведшие к гибели Зои и других женщин. В нём подчёркивается, что Александр Шаблыкин страдал от тяжёлого биполярного расстройства и в последние дни перед нападением прекратил принимать назначенные лекарства, что усугубило его психическое состояние. Родственники отмечают, что они неоднократно пытались обратиться за помощью к медицинским и социальным службам, но столкнулись с системными проблемами — отсутствием своевременной психиатрической поддержки, недостаточной координацией между службами и ограничениями в обеспечении защиты для семьи.

В заявлении семья призывает общество помнить Зою Шаблыкину не только как жертву трагического нападения, но и как человека, который всю жизнь был предан семье, заботился о близких и активно участвовал в жизни сообщества. Они также акцентируют внимание на том, что трагедия стала результатом сочетания болезни Александра и пробелов в системе психиатрической помощи, которые не позволили вовремя предотвратить кризисную ситуацию. По мнению семьи, эта ситуация демонстрирует необходимость реформ в области психиатрической помощи и защиты уязвимых членов семьи.

Как удалось узнать «Славянскому Сакраменто», Зоя Шаблыкина была прихожанкой славянской церкви Slavic Christian Center в Ванкувере. Она переехала в США в 2001 году из России.

Ruslan Gurzhiy, SlavicSac.com