По итогам продолжавшегося несколько лет расследования прокуратура округа Фресно предъявила обвинения в трех убийствах 33-летнему Бьюфорду Кингу из Скво-Вэлли. Его жертвами стали 51-летний Альберто Контрерас, 35-летний Алексей Шелест и 62-летний Донни Ли.

Бьюфорд Кинг попал в поле зрения полиции в августе 2017 года: его арестовали за то, что он выстрелил в ногу рабочему-строителю, сообщает шериф округа Фресно. При обыске в доме Кинга были найдены химикаты для изготовления взрывчатки. Детективы подозревали причастность Кинга к исчезновению Шелеста и Ли, с которыми тот был знаком, однако никаких доказательств этого обнаружить не удалось.

По словам властей, марте 2019 года (Кинг к этому времени уже находился в тюрьме за стрельбу и незаконное хранение взрывчатых веществ) у следователей появилась новая информация о пропавших без вести людях, и они получили ордер на повторный обыск дома и земельного участка Кинга. После шести дней раскопок там были обнаружены человеческие кости, принадлежавшие, как вскоре выяснилось, Алексею Шелесту.

Еще через несколько недель детективы выяснили возможные места захоронения Контрераса и Ли. Они продолжили поиски у дома Кинга в Скво-Вэлли и на участке по Авеню 264 в Висейлии. 27 апреля их труд увенчался успехом: и в Скво-Вэлли, и в Висейлии в земле были обнаружены человеческие останки. Анализ ДНК подтвердил, что это были пропавшие без вести Донни Ли и Альберто Контрерас.