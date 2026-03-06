Гражданин России обвинён в отмывании более $1,2 млн, связанных с мошенничеством по Medicare

Гражданин России Николай Бузолин, 38 лет, сегодня предстал в суде в Хьюстоне, штат Техас. Его обвиняют в отмывании более $1,2 млн, полученных в результате мошенничества с Medicare Advantage — программой медицинской страховки для пожилых людей.

По данным следствия, Бузолин создал компанию Verisola, Inc., якобы занимающуюся медицинским оборудованием, и открыл несколько банковских счетов на её имя, чтобы скрыть настоящих владельцев. С августа 2025 года по январь 2026 года компания подала более $400 млн фальшивых заявок на поставку оборудования, включая корсеты и глюкометры, которые фактически пациентам не предоставлялись. MAO выплатили Verisola как минимум $1,7 млн, часть которых Бузолин перевёл за рубеж.

После завершения схемы Бузолин попытался вылететь в Москву, но был арестован ФБР в Лос-Анджелесе. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Это не первый случай, когда федеральная прокуратура расследует подозрительную деятельность выходцев из СНГ в сфере здравоохранения. В частности, на днях было объявлено о предъявлении обвинения гражданину России Нике Мачутадзе из штата Техас.

Ранее администратор Центров Medicare и Medicaid Services (CMS) при Министерстве здравоохранения и социальных служб США, заявил о масштабных злоупотреблениях в системе здравоохранения округа Лос-Анджелес. По его словам, в регионе действует «русско-армянская мафия», занимающаяся хищением средств налогоплательщиков в сфере здравоохранения.