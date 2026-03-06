Война в Иране: США и Израиль продолжают удары, Трамп требует «безоговорочной капитуляции»

С 28 февраля 2026 года Соединённые Штаты и Израиль начали скоординированные удары по различным объектам и городам Ирана, что стало началом масштабного конфликта, направленного на свержение иранского режима. По данным агентства Fars и других источников, с начала боевых действий погибли более 1,3 тысячи человек, включая как гражданских, так и военнослужащих.

Президент США Дональд Трамп заявил, что США не заключат никаких соглашений с Ираном до «безоговорочной капитуляции» Тегерана. Он предупредил, что в ходе конфликта погибнут люди, включая американских солдат. По последним данным, потери американских военных составляют около 25 человек. Трамп подчеркнул, что его цель — установить руководство, благоприятное для интересов США и их союзников, независимо от того, станет ли Иран демократическим государством.

Конфликт быстро распространяется по региону: вовлекаются союзники США в Персидском заливе, европейские страны и иранская диаспора. Израильская армия объявила о переходе к «новой опасной фазе» военных действий, а количество ударов и их интенсивность продолжает расти.

Эксперты отмечают, что война уже оказывает серьёзное влияние за пределами Ближнего Востока, угрожая стабильности в соседних странах и глобальной безопасности. Международное сообщество выражает обеспокоенность возможной эскалацией и призывает стороны к сдержанности, однако пока прекращения боевых действий не наблюдается.