Поп-певица Бритни Спирс была задержана в Калифорнии по подозрению в управлении автомобилем в состоянии опьянения. Об этом сообщили несколько американских СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным полиции, вечером 4 марта в округе Вентура поступило сообщение о черном BMW, который двигался по дороге неустойчиво и выезжал из своей полосы. После остановки автомобиля сотрудники дорожной полиции задержали находившуюся за рулем Спирс.

Согласно данным протокола задержания, певицу взяли под стражу поздно вечером. После оформления документов она была освобождена утром следующего дня.

Представитель Бритни Спирс назвал произошедшее «неприятным и недопустимым инцидентом», заявив, что певица намерена сотрудничать с властями и выполнить все требования закона. По его словам, артистка рассчитывает, что ситуация станет «первым шагом к необходимым изменениям в ее жизни».

Судебное заседание по делу назначено на май. Пока власти не уточняют, какие именно обвинения могут быть предъявлены и какие результаты показали тесты на алкоголь или другие вещества.

В 2008 году после серии публичных кризисов суд ввёл над певицей опеку, которая действовала более десяти лет и была прекращена только в 2021 году. Стоит отметить, что за последние два года полицию к дому Бритни Спирс вызывали 14 раз.