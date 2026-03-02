В Федеральном окружном суде Южного округа Флориды предъявлено обвинение гражданину России Нике Мачутадзе, проживающему в Остине (Техас). Его подозревают в сговоре с целью отмывания средств, полученных в результате масштабного мошенничничества в сфере здравоохранения.

По версии следствия, Мачутадзе контролировал две компании по поставке медицинского оборудования длительного пользования — DME Company 1 во Флориде и Centurion Superior Medical LLC в Техасе. Через эти структуры, как утверждают власти, подавались фиктивные счета в федеральную программу Medicare, дополнительным страховщикам Medigap и в Федеральную программу медицинского страхования госслужащих (FEHBP).

Следователи заявляют, что DME Company 1 направила в Medicare заявки на оплату 1 639 690 единиц оборудования, якобы назначенного более чем 221 тысяче пациентов по всей стране. Общая сумма выставленных счетов превысила 3,3 млрд долларов, из которых около 1,78 млрд были оплачены. Среди заявленных позиций — системы непрерывного мониторинга глюкозы, урологические катетеры, повязки для лечения ран и ортопедические бандажи. Не менее 330 единиц оборудования, согласно материалам дела, были оформлены на пациентов, которые к моменту оказания услуги уже скончались.

Аналогичная схема, по данным обвинения, применялась через Centurion Superior Medical LLC. Компания подала заявки на 78 663 единицы оборудования для примерно 24 060 получателей. Счета Medicare составили 134,3 млн долларов, из которых более 90 млн были оплачены.

В документах также говорится, что значительная часть страховых выплат вскоре после поступления переводилась за рубеж, в том числе на счета в Гонконге и Китае. По данным следствия, в общей сложности за границу было перечислено не менее 5,35 млн долларов.

Расследование ведут Управление генерального инспектора Офиса управления персоналом США, Управление генерального инспектора Министерства здравоохранения и социальных служб и Федеральное бюро расследований США.

Как удалось узнать “Славянскому Сакраменто” в суде, Мачутадзе обвиняется в сговоре с целью отмывания денежных средств. Судья-магистрат выдал ордер на его арест. По информации правоохранительных органов, в январе 2026 года был приобретён билет на его вылет из Мексики в Испанию с дальнейшим направлением в Объединённые Арабские Эмираты.

Ранее администратор Центров Medicare и Medicaid Services (CMS) при Министерстве здравоохранения и социальных служб США, заявил о масштабных злоупотреблениях в системе здравоохранения округа Лос-Анджелес. По его словам, в регионе действует «русско-армянская мафия», занимающаяся хищением средств налогоплательщиков в сфере здравоохранения.