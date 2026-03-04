Общественность Сакраменто обратилась к губернатору штата Калифорния и прокурору округа Сакраменто с просьбой расследовать подозрительную смерть иммигрантки из России.

Photo: Change.org | Gulnaz Nurislamova

В конце прошлого года в офисе коронера округа Сакраменто сообщили о смерти 37-летней Гульназ Глусовны Нурисламовой. Как удалось узнать “Славянскому Сакраменто”, причиной смерти стало повешение, а характер смерти классифицирован как самоубийство. Женщина была обнаружена мертвой в собственном доме 21 июля 2025 года в городе Ранчо Кордова.

В официальном отчёте указано, что “подозрительных обстоятельств не выявлено”.

Однако друзья и знакомые Нурисламовой выразили сомнения в правдивости версии о самоубийстве. Они подготовили коллективное обращение в правоохранительные органы с требованием провести независимое расследование.

В письме, адресованном властям, они просят проверить записи камер видеонаблюдения, изучить активность мобильного телефона погибшей, включая звонки и сообщения, провести полное судебно-медицинское исследование, рассмотреть возможность наличия признаков насилия и опросить родственников, друзей и знакомых женщины.

“Многие из нас в Сакраменто, Калифорния, знали лично Нурисламову Гульназ Глусовну, и её неожиданная смерть глубоко потрясла наше сообщество. Она была энергичной, заботливой личностью, которая приносила радость и тепло окружающим. Те из нас, кто был с ней близко знаком, могут засвидетельствовать её эмоциональную стабильность и оптимизм относительно будущего. Гульназ не проявляла никаких признаков, которые заставляли бы нас думать, что у неё были суицидальные мысли или намерения. Её внезапная кончина при сомнительных обстоятельствах оставила нас с множеством вопросов и глубоким ощущением несправедливости”, — говорится в адресованной властям штате петиции.

“Существуют тревожные признаки и обстоятельства, которые указывают на возможное насилие в семье в жизни Гульназ. Такие сигналы нельзя игнорировать, и крайне важно, чтобы эти аспекты были тщательно расследованы, чтобы определить истинную причину её смерти. Текущая версия событий, связанных со смертью Гульназ, не совпадает с тем, что знают и наблюдали её близкие. Это несоответствие усиливает нашу решимость добиться тщательного и беспристрастного расследования событий, приведших к её трагической кончине. Мы призываем местные власти Сакраменто возобновить расследование, рассмотреть все доказательства и показания и обеспечить справедливость для Гульназ”.

По словам авторов обращения, Гульназ была жизнерадостной и эмоционально стабильной женщиной, которая не демонстрировала признаков депрессии или склонности к суициду. Они отмечают, что её смерть оставила много вопросов и вызвала у близких чувство глубокой несправедливости.

Согласно информации из социальных сетей, до иммиграции в США Гульназ Нурисламова проживала в Нефтекамске, Башкортостан, Россия. Последнее время она жила в Сакраменто, Калифорния и была замужем.

Подписанты также просят не кремировать тело Нурисламовой, чтобы соблюсти традиции её мусульманской веры.

Это не первый случай самоубийства среди молодых иммигрантов из стран СНГ в регионе Сакраменто. По данным “Славянского Сакраменто”, только за последние несколько лет зафиксировано более десяти подобных случаев.