Миграционный суд США предоставил политическое убежище бурятскому активисту Александру Болохоеву

Миграционный суд в штате Оклахома освободил бурятского активиста Александра Болохоева, основателя движения за независимость Бурятии “Тусгаар Буряад-Монголия”, сообщили “Эху” представители организации. Болохоев получил политическое убежище в США.

По словам главы движения Марины Ханхалаевой, защите удалось собрать убедительные доказательства того, что депортация в Россию представляет для Болохоева смертельную опасность. Эти доводы убедили судей, известный своей строгой позицией по делам о высылке мигрантов, принять решение в пользу активиста.

Александр Болохоев прибыл в США в 2022 году после антивоенных выступлений в России. В Америке он работал дальнобойщиком и активно участвовал в деятельности движения “Тусгаар Буряад-Монголия” (“Независимая Бурят-Монголия”), которое российские власти признали экстремистским и террористическим. На первом съезде бурятских организаций в Нью-Йорке Болохоев подписал декларацию о независимости Бурятии.

Защита Болохоева отмечает, что его деятельность была исключительно мирной и направлена на гражданский диалог, защиту культуры и языка бурятского народа. Международные организации, в том числе члены форума Free Nations of Post-Russia Forum, поддерживали его инициативы по продвижению прав человека и региональной самоопределенности.

Случай Болохоева символизирует более широкую проблему преследования меньшинств и сторонников демократических реформ в России. В случае депортации активист рисковал бы немедленным арестом и преследованием со стороны российских властей, которые квалифицировали его движение как террористическое.

Представители международного сообщества и правозащитники призывают Министерство внутренней безопасности США и Службу иммиграции и таможенного контроля (ICE) обеспечить справедливое рассмотрение всех заявлений о политическом убежище и защиту людей, ищущих убежище от политических репрессий.

Болохоев стал одним из символов мирного сопротивления авторитарным режимам и примером активного отстаивания прав человека, отметили защитники.