Волна самоубийств среди иммигрантов Сакраменто

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Вслед за самоубийством пятидесятнического епископа Адама Бондарука в среде славянских иммигрантов Сакраменто зафиксировано еще несколько случаев добровольного ухода из жизни. Причем, по нашим данным, как минимум, один из них – трагедия в семье пожилого Дмитрия Ткачука, который, согласно официальной информации, страдал от депрессии. Другой случай – молодая девушка из общины славянских иммигрантов.

Случай Дмитрия Ткачука

Как удалось узнать “Славянскому Сакраменто” в офисе коронера округа, 24-го января 2023 г. 80-летний Дмитрий Ткачук, проживавший в Сакраменто, покончил с собой, повесившись у себя в гараже. Его смерть последовала 5 месяцев спустя после нашумевшего самоубийства известного религиозного деятеля региона – епископа Союза христиан веры евангельской и бывшего старшего пастора Славянской миссионерской церкви “Вифания” Адама Семеновича Бондарука.

“80-летний умерший имел историю депрессии. 24-го января 2023 г. он был найден повесившимся на месте своего жительства. Признаков насильственной смерти найдено не было,” – сказано в рапорте коронера, имеющимся в распоряжении “Славянского Сакраменто”.

Как отмечается в официальном сообщении пожарной службы города, сотрудники которой прибыли на место происшествия, умерший “был обнаружен в гараже собственной супругой”.

Сообщается, что были проведены спасательные мероприятия, однако вернуть к жизни мужчину не удалось.

Случай Юлианы Бабиной

Не только пожилые люди добровольно лишают себя собственной жизни, но и молодежь. Например, как минимум об одном таком случае среди славянской молодежи, который был зафиксирован 13-го декабря 2022 г. офисом коронера округа Сакраменто, стало известно “Славянскому Сакраменто”.

Погибшей девушке было всего 24 года. В рапорте коронера отмечено, что “она не была замужем” и “скончалась в результате повешения”:

“Она была найдена повесившейся с помощью веревки в своей комнате. Расследование этого офиса и офиса шерифа округа Сакраменто показало, что это не было убийство”.

Юлина Бабина похоронена на кладбище Quiet Haven Memorial Park, принадлежащем Славянской миссионерской церкви “Вифания”.

Случай Левона Мухи

Другой случай, который, вполне возможно, подпадает в категорию самоубийств – ситуация с 38-летним Левоном Мухой, который, как сообщает пожарный департамент округа Сакраменто, был найден мертвым на месте пожара в районе Элверта 7 февраля после предположительного противостояния с полицией.

По сообщению пожарного департамента, прибывшие на место происшествия полицейские не могли войти в дом из-за сильного огня, а также ввиду того, что запершийся внутри дома мужчина, по сообщениям, стрелял из огнестрельного оружия. Пожарным пришлось применить технику встречного пала, чтобы расчистить путь спасателям.

В итоге пожарным расчетам удалось пробиться сквозь пламя и потушить пожар, после чего в доме было обнаружено тело мужчины, устроившего поджог жилища, находясь в одной из его комнат.

Специалисты предполагают, что погибший находился под воздействием алкоголя или наркотиков. Также рассматривается вариант психического помешательства умершего.

Тело Левона было предано земле на все том же церковном кладбище Quiet Haven Memorial Park, где в прошлом году были похоронены епископ Адам Бондарук и Юлина Бабина. Впрочем, информация об окончательной причине смерти Левона пока не опубликована.

Руслан Гуржий, SlavicSac.com