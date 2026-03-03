DHS опровергает ложные заявления о медицинской помощи задержанной иммигрантке из России

В СМИ появились сообщения о том, что 35-летняя Анастасия Екимовская, незаконная иммигрантка из России, якобы не получила медицинскую помощь при сильном кровотечении в Центре обработки иммигрантов в Дилли, штат Техас. В частности, утверждалось, что сотрудники DHS отказались осмотреть женщину, несмотря на кровотечение «через шесть гигиенических прокладок», и что ей рецепт якобы «доставляли недели».

DHS опроверг эти заявления. Согласно официальным данным, при первоначальном осмотре 7 октября 2025 года Екимовская не сообщала о каких-либо медицинских или психических проблемах. 1 ноября она обратилась за помощью из-за боли в боку и истории камней в почках. Медицинский персонал оценил её состояние, назначил соответствующее лечение и запланировал повторный приём.

6 ноября Екимовская сообщила о менструальных болях и сильном кровотечении. Врач центра направил её в региональную больницу Фрио, где был подтверждён диагноз «умеренно сильное менструальное кровотечение». После этого она получила консультацию внештатного гинеколога и прошла несколько последующих приёмов, получая надлежащую медицинскую помощь.

Представители DHS подчеркнули, что все заявления о якобы отказе в помощи являются ложными, и что Екимовская получала своевременное и адекватное лечение в соответствии с протоколами.

Ранее десятки беженцев из России подали в суд на администрацию Трампа с требованием улучшить их условия содержания в иммиграционных центрах.