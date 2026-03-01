Полиция Лос-Анджелеса задержала 28-летнего Андраника Нагдаляна, подозреваемого в серии вооружённых нападений на сотрудников Почтовой службы США в районах Студио-Сити, Вэлли-Виллидж и Шерман-Оукс.

С декабря 2025 по февраль 2026 года почтовые курьеры подвергались нападениям, когда выполняли свои служебные обязанности. Подозреваемый, вооружённый огнестрельным оружием, требовал ключи и электронные сканеры, используя белый седан Lexus для совершения преступлений.

Андраник Нагдалян | Photo: LAPD

Инциденты произошли по адресам:

3 декабря 2025 года — Corteen Place, Valley Village

31 января 2026 года — Whitsett Avenue, Studio City

21 февраля 2026 года — Morella Avenue и Whitsett Avenue, Studio City и Valley Village

22 февраля 2026 года — Ethel Avenue, Sherman Oaks

22 февраля, после пятого нападения, Нагдалян был задержан сотрудниками полиции Северного Голливуда и Van Nuys во время остановки автомобиля на перекрёстке Tyrone Street и Hamlin Avenue. В ходе ареста были изъяты доказательства, связывающие его с серией преступлений.

Прокуратура округа Лос-Анджелес предъявила ему пять обвинений по статье 211 Уголовного кодекса Калифорнии — вооружённое ограбление. Расследование велось совместно с Инспекцией Почтовой службы США.

Полиция обращается к возможным свидетелям и другим жертвам с просьбой сообщить любую информацию. Контакты для сообщений: детектив Ноа Стоун, LAPD Северный Голливуд, 818-754-8424, или инспектор Маркус Апдеграфф, USPS Лос-Анджелес, 626-405-1314. Анонимные сообщения принимаются через LA Regional Crime Stoppers по телефону 1-800-222-TIPS (8477) или на сайте www.lacrimestoppers.org.