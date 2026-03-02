В 2026 году по всей Калифорнии вновь состоятся масштабные акции бесплатного посещения музеев. Жители и туристы смогут без оплаты побывать в десятках культурных и научных учреждений штата.

Одним из крупнейших событий станет SoCal Museums Free-for-All, который пройдет 22 февраля 2026 года в Южной Калифорнии. В акции примут участие более 30 музеев — от художественных галерей до научных центров. В их числе — MOCA Geffen в Лос-Анджелесе.

7–8 марта в столичном регионе состоится 28-й ежегодный Free Museum Weekend в Сакраменто. Более 20 музеев откроют двери для бесплатного посещения. Среди участников — SMUD Museum of Science and Curiosity, Sacramento History Museum и California State Railroad Museum. Для посещения потребуется предварительная регистрация, которая откроется 2 марта. Количество бесплатных билетов ограничено.

В Сан-Франциско бесплатные дни проходят на регулярной основе. Так, de Young Museum предлагает свободный вход в первый вторник каждого месяца, а Asian Art Museum проведет бесплатный день 1 марта 2026 года. 4 марта бесплатное посещение запланировано и в San Francisco Zoo.

Организаторы уточняют, что бесплатный вход, как правило, распространяется только на основные экспозиции и не включает специальные выставки. Посетителям рекомендуют заранее проверять условия участия на официальных сайтах музеев.