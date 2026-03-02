В федеральном суде Восточного округа Нью-Йорка предъявлены обвинения 11 участникам транснациональной преступной группы по делу о крупнейшем в истории США мошенничестве в сфере здравоохранения. Общая сумма фиктивных счетов программе Medicare превысила 10,6 млрд долларов.

По данным Министерства юстиции США, обвиняемые входили в организацию, действовавшую из России и ряда других стран. В числе фигурантов — гражданин России Имам Нахматуллаев, а также несколько граждан Эстонии, включая Святоcлава Яковлева, Эрика Юргенса, Яана Юргенса, Илью Карунаса, Юрия Карунаса, Ренека Тику, Владислава Тураскина и Вячеслава Зоголева. Кроме того, обвинение предъявлено Кевину Валдхансу, гражданину Чехии. По данным суда, часть обвиняемых проживала в Нью-Йорке и других штатах США.

Следствие утверждает, что участники группы скупали компании по поставке медицинского оборудования, имевшие право выставлять счета Medicare и дополнительным страховщикам. Формальными владельцами фирм становились подставные лица, тогда как фактический контроль осуществлялся организаторами схемы. После этого в систему Medicare массово направлялись фиктивные заявки на оплату медицинского оборудования.

Как заявляют власти, для реализации схемы использовались похищенные персональные данные более одного миллиона граждан США во всех 50 штатах. Несмотря на то что значительную часть выплат удалось предотвратить, страховщики Medicare Supplemental перечислили компаниям около 900 млн долларов, а сама программа Medicare — примерно 41 млн долларов.

По версии обвинения, полученные средства выводились через американские банки на счета подставных структур, а затем переводились за рубеж, в том числе в страны Азии и Ближнего Востока. Для сокрытия происхождения денег также применялись криптовалютные операции.

25 июня 2025 года в Эстонии были задержаны четверо фигурантов — Илья Карунас, Юрий Карунас, Эрик Юргенс и Ренек Тику. США добиваются их экстрадиции. Остальные обвиняемые находятся на свободе и разыскиваются.

Американские власти подчеркивают, что речь идет о крупнейшем по сумме ущерба деле о мошенничестве в сфере здравоохранения, когда-либо возбужденном в стране. Все обвиняемые считаются невиновными, пока их вина не будет доказана в суде.

Ранее администратор Центров Medicare и Medicaid Services (CMS) при Министерстве здравоохранения и социальных служб США, заявил о масштабных злоупотреблениях в системе здравоохранения округа Лос-Анджелес. По его словам, в регионе действует «русско-армянская мафия», занимающаяся хищением средств налогоплательщиков в сфере здравоохранения.

