За последние 18 месяцев полиция Линкольна (округ Плейсер) расследовала серию мошенничеств, направленных на пожилых жителей одного из районов города. В нескольких случаях подозреваемые получали двойную оплату, используя ложные предлоги: заявляли, что чек выписан «не тому человеку», хотя это было не так; брали оплату дважды, обещая вернуть деньги, но не делали этого; или кратковременно получали доступ к телефону жертвы, чтобы через приложение перевести себе несколько электронных платежей. Известный ущерб потерпевших превысил 11 тыс. долларов.

В результате расследования был арестован 19-летний Авенир Никитчук по обвинению в 9 случаях краж у пожилых людей и заговоре. Также был арестован 18-летний Самуэль Петрашишен по обвинению в 2 случаях краж у пожилых людей.

Если вы считаете, что стали жертвой подобных мошенников, полиция просит связаться с диспетчерской службой Линкольна по телефону 916-645-4040, чтобы сотрудники могли принять заявление. Оба арестованных в настоящее время находятся под обвинением прокуратуры округа Плейсер.