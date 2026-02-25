В ходе обращения «О положении страны» президент США Дональд Трамп часть выступления посвятил войне между Россией и Украиной, заявив, что ежемесячно на фронте гибнут до 25 тысяч военнослужащих.

«Мы очень усердно работаем над тем, чтобы положить конец этой войне, убийствам и резне между Россией и Украиной, где каждый месяц погибают 25 тысяч солдат. Эта война никогда бы не произошла, если бы я был президентом», — заявил он.

Трамп подчеркнул, что намерен добиваться мира «везде, где это возможно», однако при этом пообещал жёстко реагировать на угрозы в адрес США. Он также напомнил о военной операции против ядерной программы Ирана — «Operation Midnight Hammer», заявив, что Соединённые Штаты уничтожили иранскую ядерную инфраструктуру и не допустят появления у Тегерана ядерного оружия. По словам президента, Вашингтон продолжает переговоры с Ираном, однако не откажется от силовых мер в случае необходимости.

Говоря о поддержке Украины, Трамп отметил, что поставки осуществляются через механизмы НАТО и полностью компенсируются союзниками. Он также сообщил, что страны альянса согласились увеличить оборонные расходы до 5% ВВП. «Теперь они платят 5%, а не 2%, которые даже не выплачивались ранее», — заявил он, подчеркнув, что США больше не несут основную финансовую нагрузку.

Президент добавил, что военный бюджет США планируется довести до одного триллиона долларов, назвав это частью стратегии «мир через силу».

В ходе обращения «О положении страны» президент США Дональд Трамп, помимо темы войны России против Украины, рассказал о январской военной операции по захвату лидера Венесуэлы Николаса Мадуро, заявив о «беспрецедентном героизме» американских военных.

По словам Трампа, рейд проходил в крайне опасных условиях. Он утверждал, что объект представлял собой крупную военную базу, «защищённую тысячами солдат и охраняемую российскими и китайскими военными технологиями». «Как это сработало? Не слишком хорошо», — добавил президент, намекнув на неэффективность этой защиты.

Выступление Трампа прозвучало на фоне продолжающихся боевых действий в Украине и дипломатических усилий по поиску путей завершения войны.