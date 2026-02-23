Украинец осуждён за схему «Фермы ноутбуков», финансировавшую северокорейских IT-специалистов

Олександр Диденко, 29 лет, из Киева, Украина, был приговорён в федеральном суде США к 60 месяцам тюремного заключения за участие в многолетней схеме, в рамках которой крались личности граждан США и продавались северокорейским работникам для получения работы в 40 американских компаниях.

Диденко, также известный как «Александр Диденко», признал свою вину 10 ноября 2025 года перед судьёй Рэндольфом Моссом по обвинениям в сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств связи и в отягчающем обстоятельстве краже личных данных. Он согласился передать государству более 1,4 миллиона долларов, включая примерно 181 438 долларов США и криптовалюту, изъятую у него и его соучастников. Суд также постановил, что Диденко должен отбыть 12 месяцев условного надзора и выплатить 46 547,28 долларов США в качестве возмещения ущерба.

«Схема Диденко переводила деньги американцев и компаний США в казну Северной Кореи, враждебного режима. Сегодня Северная Корея – это не только угроза извне, но и враг внутри страны. Используя украденные и фальшивые личности, северокорейские акторы проникают в американские компании, похищают информацию, лицензии и данные, нанося ущерб бизнесу. Более того, средства, выплаченные этим «работникам», напрямую идут на военные программы Северной Кореи», – заявила прокурор Джин Пирро.

Согласно судебным документам, Диденко управлял сайтом с американским доменом «Upworksell.com», предназначенным для продажи или аренды украденных идентичностей зарубежным IT-специалистам. С 2021 года эти работники использовали личности для трудоустройства на онлайн-платформах фриланса в Калифорнии и Пенсильвании.

Диденко платил жителям США за приём и хранение компьютеров в домах в Вирджинии, Теннесси и Калифорнии. Через свою компанию он управлял до 871 прокси-идентичностью и обеспечивал работу как минимум трёх «ферм ноутбуков» на территории США. Он позволял клиентам за рубежом получать доступ к финансовой системе США через сервисы денежных переводов без открытия банковского счёта, что использовалось для перевода доходов на иностранные счета.

Клиенты IT-платформ получали сотни тысяч долларов за свою работу, большая часть которой была неверно указана в отчетах перед Департаментом внутренней безопасности, Налоговой службой и Администрацией социального обеспечения от имени реальных граждан США, чьи личности были украдены.

Министерство юстиции США изъяло домен Upworksell.com и перенаправило весь трафик в ФБР. Польские власти арестовали Диденко, и 31 декабря 2024 года его экстрадировали в США.

«Олександр Диденко участвовал в схеме, которая украла личности сотен людей, включая граждан США, и позволила Северной Корее мошенническим образом получить высокооплачиваемые IT-вакансии. Эта масштабная операция создала несанкционированный доступ к американскому рынку труда и помогла финансировать режим противника», – отметил помощник директора ФБР по Нью-Йорку Джеймс Барнкл.