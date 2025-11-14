В США украинец признал вину в схеме «ферм ноутбуков», которая помогала северокорейским айтишникам работать под украденными личностями

28-летний киевлянин Александр Диденко признал в федеральном суде округа Колумбия вину в участии в многолетней схеме, позволявшей северокорейским IT-специалистам незаконно трудоустраиваться в США, используя украденные личности американских граждан. Об этом сообщила федеральный прокурор округа Колумбия Джанин Феррис Пирро.

Диденко признал себя виновным в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи, а также в отягчённой краже личных данных. Он согласился выплатить более $1,4 млн, включая $181 тыс. наличными и в криптовалюте, изъятыми у него и его сообщников.

Приговор Диденко будет вынесен 19 февраля 2026 года судьёй Рэндольфом Моссом.

Как работала схема

Согласно материалам дела, Диденко управлял сайтом Upworksell.com, зарегистрированным на американском домене и предназначенным для продажи или аренды украденных и подставных личностей иностранным IT-работникам. С 2021 года клиенты из Северной Кореи использовали эти данные, чтобы получить работу на фриланс-платформах в Калифорнии и Пенсильвании.

Чтобы поддерживать работу схемы, Диденко нанимал людей в США, которые размещали у себя дома ноутбуки и другое оборудование — так называемые «фермы ноутбуков» — в Вирджинии, Теннесси и Калифорнии.

В 2023 году один из клиентов пожаловался на работу фермы в Вирджинии и потребовал передать оборудование другой участнице схемы, Кристине Чапман, управлявшей аналогичной «фермой» в Аризоне. Чапман ранее была приговорена к 102 месяцам тюрьмы за участие в похожей схеме для северокорейских IT-работников.

Масштабы махинаций

По данным следствия, Диденко контролировал до 871 подставной личности и управлял как минимум тремя «фермами ноутбуков» в США. Он помогал иностранным клиентам пользоваться американской финансовой системой через платёжные сервисы, что позволяло переводить заработанные средства на зарубежные счета без личного присутствия в банках США.

Северокорейские IT-работники получили сотни тысяч долларов дохода, который затем ложно указывался в отчётности DHS, IRS и Управления социального обеспечения от имени реальных американцев, чьи данные были украдены.

Арест и экстрадиция

16 мая 2024 года Минюст США изъял домен Upworksell.com, направив весь интернет-трафик на сайт ФБР. Позже польские власти арестовали Диденко и 31 декабря 2024 года экстрадировали его в США.

Дело продолжается.