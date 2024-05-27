Департамент Юстиции США опубликовал обвинения, цель которых — пресечение усилий Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) в получении нелегальных доходов.

Обвинения включают в себя судебное преследование женщины из Аризоны, украинца и трех неустановленных иностранных граждан, которые предположительно участвовали в схемах по размещению зарубежных IT работников, выдававших себя за граждан и резидентов США, на удаленные должности в американских компаниях.

Как утверждается в судебных документах, КНДР направила тысячи квалифицированных ИТ-специалистов по всему миру, которые использовали украденные личные данные граждан США, чтобы выдавать себя за работников, работающих из дома, проникать в сети американских компаний и получать доходы для Северной Кореи.

Таким образом зарубежные IT-специалисты получили работу в американских компаниях, в том числе в пятерке крупнейших телевизионных сетей, технологической компании Силиконовой долины, аэрокосмическом производителе, американском автопроизводителе, роскошном розничном магазине и известной американской медиа- и развлекательной компании – все входили в список компаний из списка Fortune 500. Некоторые из этих компаний были намеренно атакованы группой IT-специалистов КНДР, которые размещали объявления о компаниях, в которые они хотели нанять IT-специалистов.

Схемы, описанные в судебных документах, включали обман более 300 американских компаний с использованием американских платежных платформ и онлайн-аккаунтов на сайтах вакансий, прокси-компьютеров, расположенных в США, а также физических и юридических лиц США. Это объявление включает в себя крупнейшее дело, когда-либо возбужденное Департаментом юстиции, связанное с такого рода схемой ИТ-работников.

По опубликованным обвинениям была арестована Кристина Мари Чепмен, 49 лет, из Личфилд-Парка, штат Аризона, которая управляла «фермой ноутбуков», чтобы казалось, что компьютеры зарубежных ИТ-работников находятся в Америке, а также получала и подделывала чеки по заработной плате и получала прямые переводы заработной платы зарубежных ИТ-работников от американские компании на свои финансовые счета в США.

Чепмен и ее сообщники предположительно получили данные более 60 граждан США, затронули более 300 американских компаний, стали причиной передачи ложной информации в Департамент внутренней безопасности более 100 раз, создали ложные налоговые обязательства для более чем 35 граждан США и привели к минимум 6,8 миллиона долларов дохода для зарубежных IT-специалистов.

Чепмен обвиняется в сговоре с целью обмана Соединенных Штатов, сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств связи, сговоре с целью совершения банковского мошенничества, краже личных данных при отягчающих обстоятельствах, сговоре с целью мошенничества с личными данными, сговоре с целью отмывания денежных инструментов, деятельности в качестве нелицензионного бизнеса по передаче денег и незаконном трудоустройстве. В случае признания виновным ей грозит максимальное наказание в виде 97,5 лет тюремного заключения.

Согласно уголовному иску, обвинение предъявлено 27-летнему гражданину Украины Александру Диденко в создании отдельной многолетней схеме по созданию фейковых аккаунтов на американских IT-платформах по поиску работы.

Диденко предположительно участвовал в схеме по созданию учетных записей на американских платформах по поиску внештатных IT-специалистов и у американских поставщиков денежных услуг на имя ложных личностей, в том числе на имена граждан США, и продавал эти учетные записи. Он управлял веб-сайтом upworksell.com (он был конфискован Департаментом юстиции по решению суда, а весь трафик был перенаправлен ФБР), который рекламировал создание, покупку и аренду учетных записей на веб-сайтах США с использованием вымышленных имен, а также рекламировал «арену кредитных карт» в Европейском Союзе и США и аренду SIM-карт для мобильных телефонов. Диденко якобы предлагал полный набор услуг, позволяющих человеку использовать вымышленное имя и продавать свои услуги для удаленной работы в ничего не подозревающие компании. В рамках дела был арестован домен Диденко.

Вместе со своими сообщниками он содействовал работе как минимум трех ферм в США, на которых когда-то размещалось около 79 компьютеров. С июля 2018 года Диденко отправил или получил 920 000 долларов США в виде платежей.

Сам Диденко был арестован польскими властями 6 мая по запросу США, которые добиваются его экстрадиции из Польши.

В случае признания виновным Диденко грозит максимальное наказание в виде 67,5 лет тюремного заключения.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship