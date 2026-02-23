В Сан-Франциско прошёл митинг в честь четвёртой годовщины войны России против Украины

Более 300 человек собрались в воскресенье перед зданием паромного причала на набережной Эмбаркадеро в Сан-Франциско, чтобы почтить память жертв и выразить поддержку Украине.

Участники митинга призвали к объединению усилий, вспомнили погибших и потребовали усиления международной помощи Украине в её борьбе против российской агрессии. Мероприятие включало выступления активистов, а также шествие по центральным улицам города с флагами и плакатами в поддержку украинского народа.

Организаторы отметили, что акция была частью глобальной кампании «Stand with Ukraine», направленной на привлечение внимания к продолжающемуся конфликту и необходимости гуманитарной и военной поддержки.

Подобные митинги недавно прошли и в других городах США, в частности в Вашингтоне, округ Колумбия.