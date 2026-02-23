Госдепартамент США расширяет проверку заявителей на визу H-1B и их иждивенцев H-4: заявители на неиммиграционные визы США теперь обязаны делать свои профили в социальных сетях общедоступными.

С 15 декабря 2025 года Государственный департамент США расширяет требования по проверке онлайн-присутствия всех заявителей на визу H-1B и их иждивенцев H-4. Ранее такая проверка проводилась только для студентов и участников программ обмена.

Для упрощения процесса все заявители на визы H-1B и их иждивенцы (H-4), а также на визы F, M и J должны сделать свои профили в социальных сетях общедоступными.

Госдепартамент использует всю доступную информацию при проверке и оценке заявителей на визу, чтобы выявлять тех, кто может представлять угрозу национальной безопасности или общественной безопасности США, а также тех, кто не имеет права на въезд в страну. Проверка включает детальный анализ онлайн-присутствия всех студентов и участников программ обмена по визам F, M и J.

Каждое решение о выдаче визы рассматривается как решение по вопросам национальной безопасности. США стремятся убедиться, что лица, подающие на визу, не представляют угрозу для граждан страны и национальных интересов, а также что они намерены соблюдать условия пребывания. В сообщении Госдепартамента подчёркивается, что виза США «является привилегией, а не правом».

Визы H-1B, F, M и J — это основные неиммиграционные визы США. H-1B предназначена для квалифицированных специалистов (работа), F-1/M-1 — для студентов (университеты/профобучение), а J-1 — для участников программ обмена.