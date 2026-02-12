В Лос-Анджелесе арестованы лицензированный риелтор и два сообщника по обвинению в мошенничестве с домом стоимостью $1,5 млн в Бербанке

По федеральной уголовной жалобе были арестованы три человека, подозреваемые в мошеннической продаже дома стоимостью $1,5 миллиона в Бербанке, принадлежащего жертве, чей дом был продан без его ведома. Для получения кредита почти на $1 млн злоумышленники использовали украденные личности владельца дома и предполагаемого покупателя.

Согласно информации суда, в предполагаемой мошеннической схеме участвовали члены армянской диаспоры в Лос-Анджелесе.

Арестованные включают Гленис Кардону, 63 года, из Хайленда, лицензированного риелтора и владелицу эскроу-компании Golden Escrow; Ивана Рейеса, 50 лет, из Ван-Найса; и Аршака Акопяна, 46 лет, также известного как «Джон Акопян», из Нортриджа. Правоохранительные органы продолжают розыск Басила Тикрити, 54 года, из Марина-дель-Рей, который находится в бегах.

Как удалось узнать “Славянскому Сакраменто” из аффидевита, обвиняемые в конце 2023 года и январе 2024 года осуществили мошенническую продажу дома в Бербанке, в результате чего получили около $975 000 кредитных средств. Для совершения сделки злоумышленники использовали украденные личности владельца и предполагаемого покупателя.

Обвиняемые подготовили поддельные документы, включая фальшивые удостоверения личности, договор купли-продажи, акт передачи права собственности, ипотечные документы и заявления на кредит, а также фальшиво заверили документы у нотариуса. Эти поддельные бумаги были предоставлены кредитору, который профинансировал ипотеку, сообщили в Министерстве юстиции США.

Кардона утверждала, что представляет интересы как продавца, так и покупателя, хотя никто из них не давал разрешения на сделку, и контролировала эскроу. Тикрити использовал украденные личности для имитации продавца и покупателя. Рейес и Акопян действовали как ипотечные брокеры, подавая мошеннические заявки на кредит для привлечения финансирования.

После того как кредиторы внесли средства в эскроу, Кардона направила деньги на счета третьих лиц, чтобы участники схемы получили незаконные средства. Жертвами схемы стали владелец дома в Бербанке, потерявший недвижимость; предполагаемый покупатель, обязанный выплатить $975 000 по ипотеке; кредитная организация, профинансировавшая кредит, не подозревая о мошенничестве; и титульная компания, случайно застраховавшая сделку.

Каждому обвиняемому грозит до 30 лет тюрьмы в случае признания виновным. Расследование ведется ФБР совместно с полицией Бербанка.

