Почта России и USPS возобновили почтовый импорт в Россию через третьи страны

Операторы почтовой связи России и США возобновили доставку международных почтовых отправлений в Россию. Об этом сообщили в «Почте России», передает ТАСС.

По данным госкомпании, импорт почтовых отправлений из США был восстановлен еще в конце мая, а первая партия посылок уже прибыла на территорию России. Теперь отправления снова можно получать через систему «Почты России».

В компании уточнили, что доставка осуществляется транзитными рейсами через третьи страны на базе действующих логистических решений. Это позволяет обходить ограничения прямого авиасообщения и обеспечивать стабильный поток корреспонденции.

Ранее посылки из США часто доставлялись через экспресс-перевозчиков, однако их сеть приема в США была ограничена. Возобновление сотрудничества и расширение логистических маршрутов, по оценке участников рынка, позволит охватить всю территорию США и сделать отправку более доступной.

Как отмечается, в качестве оператора на американской стороне выступает United States Postal Service, а конечную доставку в России осуществляет Почта России.

При этом маршруты доставки остаются сложными: отправления могут проходить через третьи страны, включая транзитные хабы, что увеличивает сроки доставки. Также сохраняются действующие таможенные ограничения и санкционные правила.

Согласно международным почтовым правилам, все отправления из США требуют заполнения таможенной декларации. Ряд товаров запрещён к пересылке (включая оружие, валюту, радиоактивные материалы и другие категории), а часть товаров подлежит строгому контролю или может облагаться пошлинами.