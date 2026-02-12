Украинские производители дронов примут участие в программе Drone Dominance США

Министерство войны США объявило 25 компаний, приглашённых к участию в первой фазе программы Drone Dominance Program (DDP), направленной на массовое создание боевых беспилотников «одноразового действия». Особое внимание привлекают украинские производители военных технологий, чьи разработки вызвали интерес американских военных экспертов.

Среди участников — General Cherry (Генерал Черешня), украинская компания, основанная в 2022 году в Запорожье. Она специализируется на проектировании и массовом производстве FPV-дронов-«камикадзе» для фронтовых боевых операций. Продукция General Cherry официально сертифицирована Министерством обороны Украины и уже используется в нескольких бригадах вооружённых сил страны, отмечается на сайте компании.

Ещё одной украинской фирмой, включённой в список участников, является Ukrainian Defense Drones Tech Corp.

Участие вышеуказанных компаний в тендере Пентагона отражает растущий интерес к украинским разработкам в области боевых дронов.

Фаза испытаний систем участников — The Gauntlet — начнётся 18 февраля на базе Форт-Беннинг. Там военные операторы будут проверять эффективность и боевые возможности дронов. Испытания завершатся в начале марта, после чего планируется размещение заказов на прототипы на сумму около 150 миллионов долларов, с поставками, продолжающимися в течение пяти месяцев.

Программа Drone Dominance позволяет США оперативно внедрять новые технологии, снижать стоимость единицы продукции и увеличивать объёмы производства. К 2027 году планируется развернуть сотни тысяч боевых беспилотников одноразового действия, готовых к боевым операциям.

Программа Drone Dominance включает четыре этапа с общим бюджетом в 1,1 миллиарда долларов.