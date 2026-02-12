Во Флориде шесть человек стали жертвами стрельбы в двух городах — Форт-Лодердейле и Сарасоте. По данным полиции, все преступления совершил один и тот же подозреваемый, который затем покончил с собой.

Как уже сообщалось ранее, в трагическом событии погибла 49-летняя Ольга Грейнерт. У неё осталось трое детей, включая 17-летнего сына Эльдара, говорится на GoFundMe.

Напомним, что стрельба началась в Форт-Лодердейле, где были убиты двое человек, включая бывшую возлюбленную стрелка. Затем преступник направился в Сарасоту, где позже в жилом комплексе были найдены ещё четыре жертвы: Флорита Столяр, 66 лет; Анатолий Иоффе, 61 год; Ярослав Блюдой, 39 лет, и сама Ольга Грейнерт.

Полиция продолжает расследование, мотив преступлений пока не установлен. Всем, кто располагает какой-либо информацией, рекомендуется обращаться в Бюро уголовных расследований округа Сарасота по телефону 941-861-4900.

Похороны Ольги Грейнерт состоятся 21 февраля 2026 года в 11:00 в Manasota Memorial Park в Брейдентоне, Флорида. Семья просит помощи для покрытия расходов на похороны и временной поддержки детей.