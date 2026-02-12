Украинец, приехавший в США по программе Uniting for Ukraine, задержан ICE на парковке Walmart: семья просит помощи

Два года назад Дмитрий Кулик вместе с семьёй приехал в США, спасаясь от войны в Украине. Он въехал в страну по гуманитарной программе Uniting for Ukraine (U4U) и с тех пор проходил все предусмотренные законом процедуры. Его семья подала документы на продление гуманитарного пароля, сообщили близкие на GoFundMe.

По словам родных, Дмитрий много работал, чтобы обеспечить семью: занимался установкой и ремонтом водостоков, а также подрабатывал доставкой заказов Walmart. Недавно, находясь в автомобиле на парковке магазина в ожидании заказа, он был задержан сотрудниками ICE и помещён под стражу.

“Дмитрий является единственным кормильцем семьи. Его супруга Оксана остаётся дома с их пятилетней дочерью. Задержание стало для семьи серьёзным эмоциональным и финансовым ударом”, – сообщается на GoFundMe.

Как удалось узнать “Славянскому Сакраменто” дело рассматривается в Окружном суде США по округу Миннесота. Дмитрий Кулик подал ходатайство о выдаче судебного приказа против представителей Министерства внутренней безопасности США, включая секретаря ведомства Кристи Ноэм. 2 февраля 2026 года суд отказал в удовлетворении ходатайства и закрыл дело, однако у задержанного имеется право на апелляцию. В настоящее время Кулик остаётся под стражей в тюрьме округа Кандиёхи, штат Миннесота.

Семья пытается собрать средства на оплату услуг иммиграционного адвоката, судебные издержки и поддержку семьи на время содержания Дмитрия под стражей. Друзья семьи организовали сбор средств, отмечая, что Кулики приехали в США в поисках безопасности и не ожидали, что столкнутся с угрозой разлучения.

Ранее сообщалось о похожем деле в Миннесоте: украинский беженец Александр Левкович подал в суд на Трампа и выиграл. Федеральный суд Миннесоты признал арест украинского иммигранта незаконным.