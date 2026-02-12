Мелания Трамп содействовала очередному воссоединению российских и украинских детей с семьями

Первая леди США Мелания Трамп посодействовала очередному воссоединению российских и украинских детей с их семьями. Об этом 12 февраля 2026 года сообщил Белый дом. Это уже третий случай, когда первая леди США помогает организовать возвращение детей, разлучённых с близкими в результате регионального конфликта.

Мелания Трамп отметила, что приветствует усилия обеих сторон по возвращению несовершеннолетних.

«Я ценю, что Россия и Украина привержены возвращению детей, которые были перемещены из-за обстоятельств, связанных с этим конфликтом. Несмотря на то что все стороны сотрудничают и наши коммуникации остаются активными, я призываю Россию и Украину активизировать усилия, чтобы обеспечить безопасное возвращение каждого ребёнка к его семье и законным опекунам», — заявила первая леди.

По данным администрации, госпожа Трамп и её представитель продолжают поддерживать диалог с обеими странами.

«Сегодняшний день знаменует собой третье воссоединение с тех пор, как я начала стратегическую работу с обеими странами. У меня нет сомнений, что впереди будет достигнут дальнейший прогресс», — добавила она.