Федеральный суд Миннесоты признал арест украинского иммигранта Александра Левковича незаконным

Федеральный суд Миннесоты постановил, что арест Александра Левковича — иммигранта из Украины — был незаконным. Ранее Министерство внутренней безопасности США (DHS) публично называло его «криминальным нелегалом» и задержало в рамках операции Metro Surge, направленной на арест лиц с судимостями.

1 февраля 2026 года федеральные агенты арестовали Левковича у него дома. Через адвокатов он подал в суд на администрацию президента Трампа и секретаря DHS Кристи Ноэм, требуя освободить его из-под стражи.

Александр Левкович | Photo: DHS

Левкович живёт в США с 1989 года, приехал как беженец и более 20 лет находился под надзором иммиграционных властей после того, как Украина отказалась принять его при первой попытке депортации. Он регулярно отмечался в ICE, работал менеджером в компании по монтажу гипсокартона, воспитывал двух несовершеннолетних детей — граждан США, и активно участвовал в жизни своей церкви.

В Миннесоте Левкович проходил по делу о нападении на полицейского, квалифицированном как террористическая угроза.

После ареста он несколько лет пытался оспорить признание вины, которое могло привести к депортации. В 2002 году иммиграционный суд постановил выслать его в Украину, но страна отказалась принять Левковича, и около 2003 года он был освобождён из заключения, оставаясь под иммиграционным надзором до настоящего времени.

Суд отметил, что при последнем задержании Левковичу не предъявили ордер, не разъяснили причины ареста и не вручили документы о прекращении иммиграционного надзора. Власти также не смогли доказать законность содержания его под стражей.

Федеральный судья Стивен Лочер постановил немедленно освободить Левковича и вернуть его в Миннесоту, если он был вывезен за пределы штата. Суд запретил его депортацию в третью страну без соблюдения установленной процедуры, подчеркнув, что задержанный не предоставляет угрозы обществу, а арест был явно незаконным.

В числе задержанных назывались Отабек Кобилович из Узбекистана, которого власти США также считают террористом.

«Славянскому Сакраменто» не удалось найти ни Левковича, ни Кобиловича в реестрах арестованных американскими правоохранительными органами.

В начале этого года Департамент безопасности США опубликовал список самых опасных преступников из стран СНГ и бывших советских республик, в который вошли десятки выходцев из России, Беларуси, Украины и Армении. По подсчетам “Славянского Сакраменто” в первой половине 2025 года из США ICE депортировало свыше ста украинских беженцев.

Ruslan Gurzhiy, SlavicSac.com