В округе Йоло в Калифорнии раскрыта кража пчелиных ульев на десятки тысяч долларов – шериф

Вчера сотрудники шерифа округа Йоло получили сигнал о появлении нескольких пчелиных ульев в отдалённой местности на северо-востоке округа.

Следователи по сельскохозяйственным преступлениям обнаружили живые ульи, которые были изменены таким образом, чтобы скрыть идентификационные отметки. В ходе наблюдения за территорией они заметили подозреваемого, который вернулся на место и продолжил модифицировать ульи.

С помощью ресурсов Калифорнийской рабочей группы по предотвращению сельскохозяйственных преступлений следователи смогли определить, когда ульи были украдены, и установить законного владельца в одном из районов Центральной Калифорнии. Украденные ульи, стоимость которых оценивается в десятки тысяч долларов, были возвращены владельцу.

47-летний житель Сакраменто, Леонид Терци, был арестован по нескольким обвинениям в тяжких преступлениях, связанных с кражей. Расследование продолжается.

Всех, кто располагает информацией о краже или обнаружении связанного пчеловодческого оборудования в округе Йоло, просят обращаться в правоохранительные органы.

Это не первое дело о краже пчелиных ульев в Калифорнии с участием выходцев из СНГ. Ранее «Славянский Сакраменто» сообщал о серии подобных краж в регионах Сакраменто и Фресно.