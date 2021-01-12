Выходец из Одессы приговорен к 4 годам испытательного срока в деле о краже пчелиных ульев

В окружном суде Фресно завершилось дело о крупной краже пчелиных пасек с участием русскоязычных иммигрантов, жителей региона Сакраменто. По громкому уголовному делу проходили выходцы из СНГ Павел Тверетинов и Виталий Ярошенко.

51-летний Павел Тверетинов и 48-летний Виталий Ярошенко были арестованы правоохранительными органами округа Фресно в 2017 году по обвинению в краже 1 200 пчелиных ульев, принадлежащих пасечникам из различных штатов. Стоимость украденного оценивалась в сумму 200 тысяч долларов и являлась самой крупной в индустрии пчеловодства в регионе Центральной Калифорнии.

Ярошенко пошел на сделку с прокуратурой и признал себя виновным по трем пунктам обвинения (хранение краденного), согласившись выплатить 13 тысяч долларов реституции пострадавшей стороне, а также был приговорен к четырем годам испытательного срока.

Как сообщает The Fresno Bee, обвиняемый Павел Тверетинов скончался от рака во время судебного процесса, и поэтому в его отношение дело прекращено. Адвокат Ярошенко сообщил калифорнийскому изданию, что на Тверетинове лежит большая часть вины.

Обоим обвиняемым грозило до 10 лет тюремного заключения.

Ранее в интервью “Славянскому Сакраменто” Ярошенко отрицал свою вину.