В Лос-Анджелесе сотрудники Службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) задержали гражданина Азербайджана Левона Георгиевича Айрапетова, которого ведомство назвало приоритетной целью. Задержание произошло 2 февраля.

По данным ICE, в прошлом Айрапетов был осуждён за ряд преступлений, включая грабёж и крупную кражу, сбыт наркотиков, ношение запрещённого оружия, а также неоднократные нарушения лицензионных требований.

В настоящее время он содержится в иммиграционном центре Adelanto ICE Processing Center в Калифорнии. 9 февраля 2026 года Айрапетов подал в Окружной суд США Центрального округа Калифорнии ходатайство о выдаче судебного приказа, оспаривая своё содержание под стражей.

Ответчиками по делу указаны руководитель центра содержания под стражей в Аделанто Дэвид Марин, министр внутренней безопасности Кристи Ноэм, генеральный прокурор США Памела Бонди, а также другие должностные лица.

Кроме того, согласно архивным данным федерального суда, в 2014 году некий Айрапетов уже подавал аналогичное ходатайство, оспаривая содержание под стражей в калифорнийском исправительном учреждении. Тогда суд отклонил его петицию и закрыл дело.

Расследование и иммиграционное производство в отношении Айрапетова продолжаются.

«Славянскому Сакраменто» не удалось обнаружить данные о задержании Айрапетова в официальных реестрах задержанных.