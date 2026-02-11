В Кливленде за три дня был убит второй водитель сервиса Lyft. Полиция обращается к жителям с просьбой предоставить любую информацию, которая может помочь в расследовании.

Инцидент произошёл 10 февраля 2026 года. Прибывшие на место офицеры обнаружили 27-летнего мужчину с огнестрельным ранением без признаков дыхания. Пострадавшего доставили в University Hospitals Cleveland Medical Center, где врачи констатировали смерть.

“Славянскому Сакраменто” удалось установить личность погибшего в судебно-медицинской службе округа Кайахога — это 27-летний Василь Швец из Пармы. Расследование ведёт департамент полиции Кливленда.

В компании Lyft заявили, что аккаунт пассажира был навсегда заблокирован, и подчеркнули, что сервис сотрудничает с правоохранительными органами.

«Мы глубоко опечалены гибелью водителя в результате этой трагедии, и наши сердца — с его близкими. Наша команда связывается с семьёй, чтобы оказать поддержку в это трудное время. Lyft навсегда заблокировал пассажира и оказывает всестороннее содействие следствию», — сообщил представитель компании.

Родные и друзья Василя организовали сбор средств в его память. В обращении говорится, что он был добрым, искренним человеком, любящим женихом, преданным членом семьи и верным другом. Его знали как отзывчивого и щедрого человека, умевшего поддержать и проявить уважение к каждому.

Трагедия произошла, когда Василь работал водителем Lyft. По словам близких, он просто выполнял свою работу и строил планы на будущее, когда случилось непоправимое. Собранные средства планируется направить на покрытие расходов на похороны и поддержку семьи в этот тяжёлый период.

Сообщается, что пигибший являлся выходцем из Украины.

Полиция продолжает расследование и призывает всех, кто располагает какой-либо информацией, обратиться к следователям.